La prima web serie di Marazziti, con Maurizio Mattioli, sul tumore del polmone

La prima web serie diretta da Christian Marazziti, con Maurizio Mattioli, sul tumore del polmone

Giovedì 12 settembre debutta online la prima web serie diretta da Christian Marazziti, il regista di Sconnessi: In famiglia all’improvviso - Combattiamo insieme il tumore del polmone che, come si evince dal sottotitolo, è lo strumento principale dell’omonima campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema promossa da Salute Donna onlus, Salute Uomo e WALCE onlus.

10 puntate per raccontare con leggerezza e ironia, ma non senza momenti di commozione e riflessione, l’impatto della malattia nella vita di una famiglia, e quanto possa essere importante un percorso che porti, insieme, ad una nuova consapevolezza del male stesso, dei valori e delle priorità della vita.

Nel cast, oltre allo stesso Christian Marazziti, troviamo come protagonista nel ruolo del paziente Federico Tocci (Sulla mia pelle, Suburra La serie, Solo, La Squadra, Squadra Antimafia), e poi Maurizio Mattioli (A mano disarmata, Sconnessi, Immaturi, Tutta colpa di Freud), Andrea Amato (I nostri ragazzi, Il nome del figlio, Zeta, I Cesaroni), Silvia Mazzotta (Don Matteo 10, Ris 5, I liceali 2, Ebola), la youtuber Angelica Massera (Il bello delle donne qualche anno dopo), Diego Tricarico (Cattivi ragazzi), il duo comico Pablo e Pedro ovvero Nico Di Rienzo e Fabrizio Nardi (Ciao Brother), Pierluigi Stella (Scomparsa, Distretto di Polizia), Gianluca Brundo (Un posto al Sole, The fool). In famiglia all’improvviso sarà pubblicata sul sito infamigliallimprovviso.it (online dal 12 settembre) a cadenza settimanale.