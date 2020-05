Covid-19 e anziani: EpiCura utilizza assistenza domiciliare e video-consulti

In questo momento di affanno per il sistema sanitario nazionale, EpiCura (www.epicuramed.it), il primo poliambulatorio digitale in Italia, si avvicina ancora di più alle famiglie italiane per affiancarle nell’assistenza domiciliare dei propri cari.

EpiCura che offre servizi sanitari e socioassistenziali (accessibili 7 giorni su 7 e con un tempo medio di attesa inferiore alle 24 ore), grazie alla propria piattaforma tecnologica e ad un network di 700 professionisti certificati, garantisce, infatti, un servizio di consulenza per la ricerca di personale assistenziale sia ad ore, sia di media e lunga durata.

EpiCura assegna ai familiari un “Family Tutor” in grado di comprendere le differenti esigenze individuali e affiancarli nel percorso di selezione.

“Cresce la necessità e il desiderio di proteggere e prendersi ancora più cura dei nostri cari anziani, la categoria più a rischio di questa emergenza sanitaria. E’ fondamentale aiutare le famiglie a identificare le figure più adatte da introdurre nella propria casa e a cui viene affidare un pezzo importante della nostra vita” ha sottolineato Gianluca Manitto, CEO e co-founder di EpiCura.

“E’ proprio lì che vogliamo essere, al loro fianco con la nostra esperienza e la competenza dei professionisti certificati e aderenti al nostro network”.

EpiCura ha, inoltre, potenziato il proprio servizio di consulenza telefonica e di video-consulto. Sono oltre 100 tra medici, infermieri, veterinari, nutrizionisti e psicologi, i professionisti disponibili– che rispondono al bisogno di tutti coloro che necessitano di un confronto o di un consiglio sulla gestione di una terapia in corso, sull’insorgenza di sintomi che potrebbero destare preoccupazione ma anche di dialogo, in questo difficile momento di necessario isolamento sociale, con terapeuti certificati. I nutrizionisti, inoltre, possono aiutare a ritrovare un equilibrio alimentare adeguato trasformando il periodo di sosta forzata in un’opportunità piuttosto che in una situazione di sbilanciamento alimentare.

EpiCura infine, offre, la possibilità di prenotare una visita a domicilio nelle città di Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e Verona. I servizi disponibili sono molti: sedute di fisioterapia, prestazioni infermieristiche e servizi di assistenza alla persona - in casa, in ospedale e presso case di riposo - sia diurna che notturna, per anziani, malati o disabili, ma anche visite mediche generiche, visite pediatriche, veterinarie e servizi di psicoterapia e assistenza psicologica.

Accedere ai servizi di EpiCura è semplice: basta collegarsi al sito www.epicuramed.it per prenotare online, oppure chiamare il numero verde gratuito 800 909 209. Sarà sufficiente indicare il professionista di cui si ha bisogno, l’orario preferito e completare il pagamento online.