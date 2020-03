Pubblichiamo la lettera ricevuta da Jo Squillo e inviata da Martina, una delle detenute della sezione femminile del Carcere di San Vittore, la quale chiede di far conoscere alla gente le loro attuali condizioni di vita dopo i recenti fatti accaduti.

Lo chiede a Jo Squillo, in quanto l'anno scorso ha passato con le donne detenute circa 4 mesi nel Carcere di San Vittore per realizzare il docu-film "Donne in Prigione si raccontano".