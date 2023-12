Socrate al Grande Fratello, il libro di Charlie Gnocchi e Andrea Koveos

“Socrate al Grande Fratello- Fatti , misfatti e segreti della Casa più spiata d’Italia” è il titolo del libro di Charlie Gnocchi e Andrea Koveos-Giraldi Editore-con Prefazione di Fulvio Abbate.

Sarà in libreria dal 5 Dicembre.

Gnocchi, che conduce su RTL 102.5 un programma di successo e ha scritto 10 libri umoristici e 2 romanzi, ha voluto l’amico greco e grecista Koveos, appassionato di storia greca-che ogni mattina diffonde un podcast sulla cultura ellenica classica alle 6:45- per creare un’opera che mixa sacro e profano, aforismi, freddure e riunisce i più grandi filosofi della Grecia antica che dovranno ascoltare il conduttore mentre svela retroscena e segreti della Casa mai raccontati sino ad ora. La Casa del Grande Fratello è paragonata al mercato di Atene, l’Agorà e all’interno ci sono le confessioni dei vip che si intrecciano con i Dialoghi Platonici e c’è un giudice che stabilisce la pena come la nomination, tra pop e trash.

Tutti sono alla ricerca di gloria e successo, ma nessuno esce vincitore, solo i filosofi; nonostante non abbiano follower sui social network sono loro i futuri influencer di grande successo.

Ma le novità di Charlie Gnocchi non finiscono qui; sì perché ha creato un tour con un trio insolito di chitarre e batteria, in giro per l’Italia, Charlie, The Charlatans, 50, 60 o forse 70 anni di canzoni indimenticabili insieme a pezzi di successo e il pubblico canterà e suonerà insieme a lui.