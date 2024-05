Abodi: "Approvato decreto sport". Via libera alla commissione su conti club

Abodi: "Approvato il decreto sport". Via libera alla commissione sui conti dei club

"Il decreto che mi riguarda è articolato nel capo 1 del provvedimento, ed è articolato in 6 articoli. Il secondo riguarda la famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario dei club sportivi professionistici di calcio e basket". Lo ha annunciato Andrea Abodi, aprendo la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il ministro per lo sport e i giovani ha poi spiegato che "l'art. 1 si occupa delle elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato"

"Il terzo articolo riguarda il lavoro sportivo con ulteriori semplificazioni che riguardano, in particolare i volontari, e che comunque mettono in condizione soprattutto le realtà più fragili di avere maggiore agilità di manovra dal punto di vista gestionale rispetto allo spirito della norma. Il quarto sana una situazione rimasta sospesa dal punto di vista formale dal 2004 e riguarda l'accordo in sede internazionale Unesco del nostro governo, come tutti gli altri governi, sui controlli antidoping e si combina con la realizzazione del nuovo laboratorio antidoping italiano che sarà uno dei 29 laboratori antidoping nel mondo che sta portando avanti Sport e Salute con Indimit. Il penultimo articolo riguarda un provvedimento tecnico richiesto dal Mef sulle società di revisione delle società sportive quotate in borsa e quindi le due società di calcio quotate in borsa. L'ultimo articolo l'abbiamo aggiunto ed è relativo all'affidamento dei poteri commissariali all'amministratore delegato di Simico per alcune opere attribuite a Simico e relative quindi a Olimpiadi e Paralimpidi di Milano-Cortina 2026", ha aggiunto Abodi.