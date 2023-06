Absolut corre veloce nel Pride Month 2023: Run Like e Gate Rainbow Beach

Absolut e il Pride Month 2023

In occasione del Pride Month 2023, l’iconico brand di vodka Absolut conferma il suo impegno nel supportare i diritti della comunità LGBTQQIA+ promuovendo un ricco palinsesto di attività, che hanno animato e continueranno ad animare fino a sabato 8 luglio la città di Milano.

E' inoltre l’occasione per celebrare la limited edition ABSOLUT Rainbow 2023, una bottiglia in edizione limitata, omaggio a Gilbert Baker, l’attivista e artista americano noto per aver ideato nel 1978 la bandiera arcobaleno. Cuore pulsante degli appuntamenti Porta Venezia, uno dei quartieri più vivaci e multietnici della città di Milano, noto per la sua vibrante scena LGBTQQIA+ e per la sua innata apertura all’accoglienza e al multiculturalismo. Absolut è quest’anno main sponsor di Orgoglio Porta Venezia, il primo evento in città per la difesa dei diritti LGBTQQIA+ promosso dall'Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow District che, fino all’8 luglio, presenta un calendario di appuntamenti variegato ed eclettico, con eventi artistici, culturali e sociali, tutti incentrati sulla promozione della diversità, dell'inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

“Dal 1981 Absolut sostiene apertamente la community LGBTQQIA+, riconoscendo nell’inclusività, nella diversità di identità e di opinione, nell’empatia e nell’apertura al cambiamento, i valori portanti del brand, con la mission di creare un mondo più libero ed unito” afferma Letizia Invernizzi, Brand Manager Pernod Ricard. “Con il messaggio Born To Mix, che racchiude il DNA del Brand, Absolut vuole sottolineare l’importanza di creare delle interconnessioni tra le persone che, mixandosi, possano esprimere sé stesse liberamente, abbattendo qualsiasi costrizione ed etichetta. Proprio per questo supportiamo il progetto Orgoglio Porta Venezia, per celebrare la contemporaneità e la diversity del quartiere, recuperandone l’identità storica e trasformandolo in uno spazio di incontro e di condivisione per tutta la comunità.”

PALINSESTO ATTIVITA’ POWERED BY ABSOLUT @ORGOGLIO PORTA VENEZIA 8 giugno – 8 luglio 2023

Per la I edizione del progetto Orgoglio Porta Venezia Absolut, brand da sempre attento alla creatività e ai nuovi linguaggi contemporanei, diventa promotore di attività ed eventi in grado di generare spunti di riflessione sul tema della libertà e diritti. Nei primi due appuntamenti è stato protagonista è il cinema, che rappresenta uno degli strumenti più potenti per affrontare riflessioni e porre domande relative agli scenari contemporanei in costante mutamento. Il Mix Festival e il Gender Border Film Festival ha presentato e presenta una selezione di film e documentari da tutto il mondo, affiancati da talk e incontri per approfondire tematiche complesse per suscitare confronti. Saranno coinvolti artisti, attivisti, associazioni e istituzioni locali e nazionali, in un clima di festa, solidarietà e impegno sociale. A fine evento il pubblico ha avuto la possibilità di degustare Orgoglio: un cocktail ideato ad hoc per l’occasione a base di Absolut Vodka.

Dunque dopo l'evento di martedì 20 giugno, ore 19.30 @Cinema Arcobaleno, viale Tunisia 11 | MiX37 Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer presenta 37 ANNI DI ORGOGLIO: ESSERE MIX, DENTRO E FUORI PORTA VENEZIA (talk + proiezione documentario All Those Sensations in My Belly)

Ecco giovedì 29 giugno 2023, dalle ore 15.00 alle ore 21.30 Cinema Arcobaleno, viale Tunisia 11 | Gender Border Film Festival presenta Disabilità: per una nuova visione tra desideri, assistenza affettiva e sessuale e innovazione digitale.

Tra gli appuntamenti in programma sono previsti, inoltre, due momenti sportivi, non competitivi e aperti al pubblico, che valorizzeranno la coesione funzionando come aggregatore sociale con finalità educative e inclusive: la corsa collettiva Run Like a Unicorn tra gonfiabili e lustrini e il Gate Rainbow Beach, un torneo di beach volley, nei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Le attività vedranno il coinvolgimento delle associazioni sportive Pride Sport Milano, Gate Volley Milano e Front Runners Milano. Correre e giocare fianco a fianco per raggiungere un unico obiettivo: parlare di diversità, inclusione e supportare le organizzazioni che lavorano per promuovere i diritti LGBTQQIA+.

- domenica 2 luglio, ore 9.30 – 19.30 @Giardini Pubblici Indro Montanelli, Porta Venezia

- Fino a sabato 8 luglio torna all’interno dell’iconico LeccoMilano (via Lecco 5) l’Absolut temporary Rainbow Bar, dove sarà possibile immergersi, durante il Pride Month, in un caleidoscopico mondo di palette arcobaleno, con intrattenimento e Dj set. Prossime serate in programma venerdì 23 e sabato 24 giugno, giornate centrali della Pride Week.

- Domenica 25 giugno a chiusura della Pride Week, presso The GraceClub/Il Borgo delle perse LGBTQ+ party, si è svolto l’Absolut Night Pride Edition un evento inclusivo, aperto a tutti, nato per celebrare il concetto del mixing people, da sempre presente nel DNA del brand: la diversità degli individui è un valore aggiunto. A prescindere dal sesso, dalla religione e dal colore della pelle, siamo tutti liberi e uguali, ma con caratteristiche uniche, differenti che ci rendono chi siamo.

-Sabato 8 luglio è previsto, infine, un grande party diffuso powered by Absolut che coinvolgerà l’intera area di Porta Venezia colorata da centinaia di rainbow flag, attivando in concomitanza locali, bar, ristoranti e shop protagonisti dell’Associazione Commercianti Porta Venezia Rainbow District che accoglieranno il pubblico con dj set, performance, progetti speciali e un drink dedicato ad Orgoglio Porta Venezia a base di Absolut Vodka.

CARRO ABSOLUT MIXER @PARATA GAY PRIDE – 24 giugno 2023 – REVEAL A.L.I.A.S., CAMPAGNA WE MIX YOU

Per il secondo anno consecutivo Absolut Vodka, che da sempre si contraddistingue per la sua visione contemporanea e fuori dagli schemi, ha partecipato sabato 24 giugno alla parata del Gay Pride con l’inaspettato e stupefacente Absolut Mixer, il carro dedicato alla grande festa della libertà e dell'inclusione. Inoltre, in vista della manifestazione, il brand ha dato vita ad una campagna rivoluzionaria: We Mix You. Unirsi perché nessuno manchi al Pride. Iniziativa nata per creare, attraverso l’input fotografico e la combinazione di visi di persone reali della community e di chi la supporta, il ritratto virtuale di A.L.I.A.S. (Anonymous LGBTQQIA+ Individuals Artificial Substitute): un avatar generato dall’Intelligenza Artificiale che mixa i volti e le storie di un numero illimitato di persone, condividendo così un forte messaggio di libertà ed unione. A.L.I.A.S. svelato durante il Milano Pride, così che tutti, anche chi non potrà esserci fisicamente, si sentano rappresentati e parte attiva della community.