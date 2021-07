Adani via da Sky, ecco dove potrebbe andare il commentatore

Adani via da Sky: l'opinionista ha annunciato l'addio alla fine di Inghilterra-Danimarca

Lele Adani via da Sky. L'annuncio è arrivato del tutto inatteso e inaspettato dallo stesso opinionista a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari di Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale di Euro 2020. "Bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport", ha confessato Adani rivolgendosi al telecronista Trevisani. Ora tutti gli appassionati sportivi si chiedono dove l'ex Inter potrebbe finire.

Adani via da Sky: ecco dove potrebbe andare

La vendita dei diritti TV della Serie A a DAZN (10 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e l'ingresso di Amazon nel settore calcio ha creato un effetto a catena anche sui commentatori. Ad esempio, la giornalista Giorgia Rossi è passata da Mediaset all'app di Perform per affiancare Diletta Leotta. Per quanto riguarda Adani, quindi, le possibilità sono sostanzialmente quella di passare a DAZN o ad Amazon, che trasmetterà le partite di cartello del mercoledì della Champions League per il triennio 2021-24 (qui tutti i dettagli sul prezzo).

D'altronde Adani ha una certa dimistichezza con lo streaming grazie alla dirette della Bobo TV, un format ideato da Bobo Vieri in cui si discute di calcio senza peli sulla lingua. Ospiti praticamente fissi della live sono proprio Adani e Antonio Cassano. Non è comunque da escludere un passaggio dell'opinionista a Mediaset e più specificatamente alla piattaforma di streaming Infinity, che trasmetterà la prossima edizione della Champions League.