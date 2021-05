Champions League, Amazon svela il costo dei pacchetti

Champions League, Amazon: in streaming tutti gli incontri più importanti del mercoledì con particolare attenzione alle italiane e Supercoppa Europea

Per la prima volta si potrà seguire la Champions League anche su Amazon Prime. La notizia è stata confermata già tempo fa ma ora, durante la presentazione Prime Video Presents Italia, sono arrivate nuove informazioni sul costo dei pacchetti per guardare le partite in streaming su smartphone, tablet, PC e smart TV.

Amazon ha acquistato i diritti per la Champions League per il triennio 2021-2024. Nello specifico si potranno guardare sulla piattaforma di streaming le partite di cartello del mercoledì, dai preliminari fino alle semifinali. Nel pacchetto è compresa anche la Supercoppa Europea. "Avremo modo di scegliere per primi, quindi sceglieremo la partita di cartello con le squadre italiane protagoniste. Siamo contenti che la Juventus sia riuscita a qualificarsi, ci è dispiaciuto ovviamente per il Napoli, ma conosciamo bene le squadre e faremo vedere le loro partite", ha dichiarato Alex Green, managing director Prime Video Sport in Europa a Calcio e Finanza.

Champions League Amazon costo: gratis per i clienti Prime

"I pacchetti che abbiamo acquisito variano, non c’è una unica opzione. Sfortunatamente non possiamo offrire sport illimitato gratis dentro Prime, dobbiamo selezionare", continua Green. Amazon lancerà anche documentari sullo sport (il primo sarà sulla Juventus) e "alla partita sarà aggiunta una copertura dell’evento con talent e personaggi importanti che annunceremo a breve, oltre alle opzioni di visione già introdotte in precedenza per la Premier". Gli utenti Amazon Prime saranno felici di sapere che per guardare la Champions League non dovranno pagare alcunché in quanto "non saranno previsti costi aggiuntivi rispetto al classico abbonamento" (3,99 euro a mese o 36 euro l'anno).