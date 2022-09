Affari di coppia, Nedvěd e Dara Rolins comprano un terreno a Leggiuno

Affari di coppia, Pavel Nedvěd e la compagna Dara Rolins comprano un terreno a Leggiuno

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedvěd e la sua compagna, la cantante Dara Rolins, hanno acquistato un terreno ad Arolo, località di Leggiuno affacciata sul Lago Maggiore, a rivelare la notizia è il Corriere della Sera. L'investimento è costato alla coppia quasi un milione di euro ed è un terreno, come descritto nelle carte catastali, è ad uso pascolo, bosco ceduo e seminativo, ma è edificabile e sicuramente la coppia ha già in mente dei progetti.

L'area è di 1.970 mq e potrebbe essere impiegata per costruire, chissà, il loro buen ritiro con vista lago. Inoltre, non è molto distante dalla villa della famiglia Kennedy che fu di Eugenio Cefis, ex presidente di Eni e Montedison.

La decisione dell'investimento sul lago Maggiore è stata presa lo scorso dicembre, poi è nata la socità Foxy Group

Il primo passo per l'investimento risale al dicembre scorso quando Pavel Nedvěd, 50 anni compiuti il 30 agosto, e la coetanea Rolins acquistano in parti uguali il terreno. Poi, qualche mese dopo, mentre girava tra Praga e Bratislava il gossip sulla relazione non ancora pubblica tra la star della musica e il dirigente juventino è nata la società Foxy Group.

La mission in Italia e all’estero è di compravendita di titoli, concessione di finanziamenti, costruzione e gestione di immobili ma anche "gestione dei diritti di immagine dello spettacolo e dello sport" e molto altro.