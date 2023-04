"Air" debutta in Italia, al cinema il film sull'accordo tra Nike e Micheal Jordan prodotto da Gerry Cardinale

Arriva in Italia il blockbuster “Air - La Storia del Grande Salto” prodotto da Gerry Cardinale

Dopo avere già fatto centro con la critica e il pubblico negli Stati Uniti, debutta oggi nelle sale cinematografiche italiane il film "AIR - La Storia del Grande Salto". Co-prodotto da Artists Equity, Amazon Studios, Mandalay Pictures, Skydance Media e distribuito dalla stessa Amazon e Warner Bros, il film racconta la storia dell'accordo tra Nike e Michael Jordan per la creazione dell'iconica linea di articoli sportivi. Il vincitore dell'Oscar Matt Damon interpreta il personaggio principale, Sonny Vaccaro, mentre il due volte vincitore dell'Academy Awards Ben Affleck dirige il film, oltre a interpretare il fondatore della Nike, Phil Knight.

Artists Equity, di cui AIR è il primo progetto, è stata fondata alla fine del 2022 dalle superstar di Hollywood Ben Affleck e Matt Damon e dalla RedBird Capital di Gerry Cardinale per coltivare l'arte della narrazione, con il trattamento equo delle persone che realizzano film.

Con riferimento alle attività media in cui è coinvolto, Cardinale è anche il secondo maggiore investitore di Skydance e ha contribuito a creare Skydance Sports e la sua partnership con la NFL. È anche un proprietario dello YES Network dei New York Yankees, che ha creato insieme agli Yankees nel 2000. Con Artists Equity, Cardinale ha aggiunto un nuovo tassello alla sua lunga esperienza nella creazione di piattaforme di business su larga scala.