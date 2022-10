Allegri-Juventus, si vota la fiducia (tifosi chiedono l'esonero). Rumors

Allegri-Juventus, tifosi bianconeri sui social contro Max

La sconfitta di San Siro contro il Milan ha rimesso Max Allegri sul banco degli imputati. Sui social torna forte l'hastag #allegriout, con tanti tifosi della Juventus che chiedono l'esonero dell'allenatore livornese e sognano Zinedine Zidane (ma Zizou aspetta di capire se dopo il Mondiale di calcio in Qatar ci sarà la possibilità di prendere la Francia da Deschamps), mentre nelle scorse settimane, dopo la sconfitta di Monza, nel caso la situazione fosse precipitata (ma poi la Juve aveva vinto contro Bologna e Maccabi Haifa) erano filtrati rumors sulla possibilità di una soluzione interna, che porterebbe al nome di Paolo Montero, ex difensore bianconero e attuale allenatore della squadra Primavera (scelta che trasmetterebbe un senso di appartenenza forte al club).

Allegri esonero? Juventus avanti con Max: il nodo Champions League

Ma al momento va detto che Max Allegri resta sulla panchina della Juventus: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League può essere uno spartiacque importante e il match in programma martedì sul campo del Maccabi Haifa è già decisivo.

Serve una vittoria per potersi poi giocare il passaggio del turno negli ultimi due match sul campo del Benfica (il 25 ottobre) e in casa con il Psg (il 2 novembre). Vietato poi perdere ancora terreno in campionato con il Napoli a 10 punti e il Milan con 7 lunghezze di vantaggio: e sabato è in programma un delicato derby contro il Torino (poi Empoli e trasferta a Lecce prima di Juve-Inter del 6 novembre).

Allegri e Vlahovic (Lapresse)



Allegri-Juventus, la fiducia bianconera

Anche secondo Tuttosport in questo momento l'esonero di Allegri non è un argomento all'ordine del giorno in casa Juventus: "Decidere di esonerare l’allenatore in questo momento storico, quando i margini - seppur stretti - per un’inversione di tendenza esistono ancora, potrebbe risultare una scelta pericolosa sotto tanti punti di vista". Certo "è naturale che Allegri debba rinsaldare la fiducia con i giocatori", spiega il quotidiano sportivo torinese.