Allegri-Juventus, Max resta (per ora). Cosa può succedere. Rumors

Allegri-Juventus, esonero? Agnelli lo conferma. Max: mai pensato a dimissioni

Massimiliano Allegri resta alla Juventus. La sconfitta contro il Maccabi Haifa che ha praticamente azzerato le possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League (Psg e Benfica a +5 con due turni da giocare) non ha portato all'esonero dell'allenatore della Juve. Andrea Agnelli ha confermato il mister livornese subito dopo la fine del match ("Non è colpa dell'allenatore se non vinciamo neanche un contrasto. La Juve non cambia in corsa") e lo stesso Allegri ha rilanciato ("Se ho mai pensato alle dimissioni? Assolutamente no, una sfida quando diventa difficile è ancora più bella).

Allegri-Juventus esonero? La pausa per il Mondiale per tirare le somme

Già sabato contro il Torino in campionato c'è una prova delicata: in serie A bisogna cambiare passo. Avanti con Max sino al termine della stagione? Secondo Tuttosport, "difficile crederlo se non si registrerà una svolta da qui allo stop per il Mondiale quando, nel frattempo, la squadra bianconera, negli 8 incontri restanti, avrà conosciuto sia l’esito del suo percorso in Coppa - dove va sottolineato che oltre agli ottavi rischia di perdere anche l’Europa League - sia la posizione esatta in campionato, che attualmente recita 8° posto a 7 punti dalla quarta piazza, ultima posizione che consegna il pass per la prossima Champions".

Allegri-Juventus, i nomi dei possibili allenatore sostituti di Max sulla panchina bianconera

Dunque il 13 novembre quando si arriverà alla pausa della serie A la Juventus tirerà le somme in vista della ripresa della serie A il 4 gennaio 2023. In caso di divorzio tra Allegri e il club bianconero chi potrebbe essere scelto come sostituto? Sempre secondo Tuttosport "spiccano nomi di allenatori di profilo e ingaggio alto (Pochettino, Tuchel e Benitez), contrattualizzabili solo con progetti a lunga scadenza e altri dal respiro più corto sotto tutti i punti di vista, da Prandelli, che lanciò Vlahovic nella Fiorentina a Di Francesco. Al momento il tecnico è Allegri"