Allegri, Juventus valuta l'addio immediato. Montero traghettatore?

"Potrebbe terminare con due giornate di anticipo rispetto a quanto prospettato l’esperienza di Massimiliano Allegri con la Juventus. I fatti di ieri, dopo la vittoria della Coppa Italia, non sono piaciuti alla dirigenza bianconera, che in queste ore sta valutando se esonerare subito l’allenatore il cui futuro, a prescindere, è segnato". Lo scrive il Corriere della Sera secondo cui sono stati "Decisivi sono stati gli episodi che hanno coinvolto Allegri nel post partita".

Il primo caso si era aperto durante la festa in campo, quando si era visto Allegri allontanare qualcuno ("Fuori, fuori"), anche se l'allenatore livornese aveva smentito che ce l'avessa con Giuntoli. "Stavo festeggiando con la squadra, rispetto molto la società, rispetto gli uomini. Volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno fatto una stagione straordinaria pur non avendo lottato fino alla fine per lo scudetto"

Poi la lite con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago prima della conferenza post partita. Infine l'agenzia LaPresse, aveva lamentato che prima del fischio finale, dopo la sua espulsione, il tecnico avrebbe danneggiando le luci di un set di fronte all’ingresso negli spogliatoi, allestite dagli operatori di LaPresse per un fotoshooting per l’agenzia di stampa e per la Serie A. Dicendo che "la Juventus successivamente ha chiesto agli operatori se servisse un rimborso per i danni causati"

E si parla di Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera che traghetterebbe la squadra nelle ultime due gare stagionali contro Bologna e Monza. Poi per la prossima stagione il nome in pole position sarebbe quello del tecnico del Bologna Thiago Motta.