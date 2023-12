Allegri, l'offerta che può portarlo lontano dalla Juventus a fine stagione

Allegri-Juventus, sogno scudetto. Arabia Saudita non molla l'allenatore bianconero

Max Allegri sta compiendo un mezzo capolavoro quest'anno (ma a ben guardare anche la scorsa stagione non fu da meno) alla guida della Juventus. L'allenatore livornese è alla guida dell'unica squadra in grado sin qui di contendere lo scudetto alla corazzata Inter. Chissà che non avvenga un miracolo bianconero a maggio.

E poi? Allegri ha un altro anno di contratto con la Juve. Però ci sarebbe un'offerta importante sul suo tavolo dall'Arabia Saudita... Vediamo di cosa si tratta.

Allegri-Juventus, l'offerta dall'Arabia Saudita

Allegri ora pensa alla Juve e solo alla Juve. Punto. Qualche mese fa, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe confidato agli amici "non mi interessa essere il più ricco del cimitero". Intanto però secondo il quotidiano sportivo torinese dall'Arabia Saudita arriva un progetto intrigante per mister Max. Non solo dal punto di vista economico. Il campionato locale è destinato a crescere sempre di più, mercato dopo mercato, anno dopo anno. D'altra parte gli arabi guardano al calcio nel lungo periodo in vista dei Mondiali 2034 che sono destinati a ospitare. E poi comunque i soldi sul tavolo non mancano: 100 milioni in tre anni, gli erano stati promessi sin dalla scorsa estate per convincerlo a lasciarlo l'Italia. Lui ha scelto la Juventus - dove ha un ingaggio attorno a quota 7 mln netti a stagione sino al 30 giugno 2025 - e i risultati sportivi gli stanno dando ragione. Le sirene dell'Arabia Saudita in estate torneranno però a suonare. A quel punto toccherà a Max Allegri tirare le somme e decidere che fare. Tra l'altro alle porte c'è Juventus-Roma, sulla panchina giallorossa José Mourinho. Anche lo Special One - in scadenza ma che ha fatto sapere di voler rimanere giallorosso - è oggetto d'attenzione dall'Arabia Saudita...

