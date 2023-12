Calciomercato Juventus, Patino bianconero (e Kean addio). Rumors

Charlie-Michael Patino colpo della Juventus? Un asso nella manica tirato fuori da Cristiano Giuntoli?

Il talento inglese è sotto osservazione da tempo e ora sembra il momento per affondare il colpo: conferme sia da ambienti londinesi che dagli operatori mercato italiani, Michele Fratini, intervenuto a TvPlay ha spiegato: «Charlie Patino è un “ tuttocampista”, può giocare sia davanti alla difesa che come regista o trequartista. Ha tanta qualità e in Inghilterra piace a tanti, ha molto talento. Forse è il più grande calciatore dell’Arsenal a livello di settore giovanile. Non esagero a dire che siamo davanti a un giocatore che potrà dire la sua ad alti livelli, se trova la giusta piazza. L’Arsenal lo ha prestato prima al Blackburn e ora allo Swansea, ma pensa di riprenderlo a giugno. Sfida tra Juventus e Milan? E’ sul taccuino di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo».

Charlie Patino (foto Lapresse)



Non solo. Proprio Fratini a CalcioTotale su Raisport ha parlato di un blitz a breve del del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli a Londra che vorrebbe bloccarlo per la Juventus a gennaio. L'Arsenal chiede 20 milioni: la Vecchia Signora punta a offrire come contropartita l'attaccante italiano Moise Kean. Il talento azzurro quest'anno ha fatto bene, ma nel ruolo c'è concorrenza (Yildiz scalpita) e potrebbe essere sacrificato per vestire Charlie-Michael Patino di bianconero.

