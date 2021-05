Calciomercato Juve, Allegri il dopo Pirlo: si tenta il sorpasso al Real Madrid

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano di sostituire Pirlo con Allegri. Il tecnico è però anche un obiettivo del Real Madrid

La vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League potrebbero non bastare ad Andrea Pirlo per mantenere il suo posto come allenatore della Juventus. E' infatti iniziato il valzer delle panchine. Mentre l'Inter potrebbe dire addio ad Antonio Conte, deluso dal ridimensionamento deciso dalla società, il club torinese starebbe pensando di lasciar partite il tecnico bresciano e pensa al clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.

A spingere per il cambiamento sarebbe in particolare John Elkann, che per la Juventus del futuro vorrebbe un profilo di alto livello ed esperienza. La scelta sarebbe stata appoggiata anche dal presidente Andrea Agnelli. Il ds Fabio Paratici, invece, ha poco a che fare con il probabile esonero di Pirlo in quanto non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Al suo posto potrebbe essere promosso il suo braccio destro Federico Cherubini.

Allegri torna alla Juve? I bianconeri lavorano al sorpasso sul Real Madrid

La Juventus prepara quindi il sorpasso al Real Madrid approfittando dell'indecisione di Florentino Perez. Il presidente dei Blancos lascerà partire Zinedine Zidane (per lui si profila il ruolo di ct della Francia) ma non ha ancora scelto il suo successore. Perez avrebbe chiesto di aspettare fino a giovedì, puntando sul fatto che il tecnico livornese è interessato a un'esperienza internazionale.

I contatti tra la Juventus e Allegri sarebbero però in corso da diverse settimane, anche durante la Partita del Cuore per raccoglie fondi contro il cancro, e la trattativa ha subito in questi giorni una forte accelerazione.

La conferma del possibile ritorno di Allegri alla Juve è arrivata anche dal suo maestro Giovanni Galeone: “Chi non vorrebbe allenare il Real? - afferma l'ex tecnico in una intervista alla Gazzetta dello Sport - Un’esperienza all’estero manca a Max, ma credo che la vera sfida per lui sia tornare alla Juve. Fu esonerato per divergenze tecniche con la dirigenza, ma credo che adesso si siano resi conto che aveva ragione e che qualcosina bisognava cambiare. Max è pazzo per Chiesa e pensa di poter far rendere bene anche Kulusevski".