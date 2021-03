America's Cup, notte di colpi di scena: disastro Luna Rossa, New Zeland 5 a 3

Una sfida cosi' non si era mai vista. Due equipaggi in difficolta', fermi in mezzo all'acqua nella stessa gara, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Effetti di imbarcazioni super tecnologiche in cui l'errore umano o la variazione del vento hanno un effetto devastante.

Ma dalla giornata di oggi esce molto male Luna Rossa che non solo perde tutte e due le sfide, andando sotto nel conteggio totale, 3-5, ma potrebbe pagare dal punto di vista psicologico. A pesare e' gara-8: l'equipaggio italiano ha perso malamente dopo avere avuto la vittoria in mano, quando Team New Zealand, a inizio regata, si era allargata troppo perdendo l'assetto e finendo per fermarsi. Luna Rossa, incredula, si e' trovata la strada libera, prendendo subito oltre quattro minuti di vantaggio.

La gara, in pratica, sembrava gia' finita, i tifosi neozelandesi erano rimasti ammutoliti, ma e' stato a quel punto che l'equipaggio italiano ha commesso un grave errore: ha allargato troppo la rotta, uscendo dai bordi del campo di regata. In pochi secondi ha preso due "boundary penalty", due penalita' che l'hanno costretta a fermarsi. New Zealand, ormai spacciata, ha ripreso a navigare e ha potuto recuperare tutto lo svantaggio, con Luna Rossa ferma, per poi prendere il largo e chiudere con un vantaggio di 3'55''. Rimonta incredibile, vittoria insperata e forse decisiva.

Stanotte si torna in acqua. I neozelandesi hanno il primo match-ball: se vincono le due regate si portano sul 7-3, non piu' raggiungibili con tre gare rimanenti. Luna Rossa deve aggiudicarsi almeno una sfida per allungare il sogno, ma servira' la migliore prestazione.