Ancelotti, addio Brasile: non sarà ct. Ribaltone Carletto, ora è UFFICIALE

Ancelotti-Real Madrid, prolungamento di contratto

Il Real Madrid CF e Carlo Ancelotti “hanno concordato di prolungare il contratto del nostro allenatore fino al 30 giugno 2026”. Lo ha comunicato il club spagnolo in una nota. “Nelle sue cinque stagioni da allenatore del Real Madrid, ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 campionato, 2 Copas del Rey e 1 Supercoppa spagnola. Carlo Ancelotti è l'unico allenatore ad aver vinto 4 Coppe dei Campioni e quello ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia di questa competizione (118), ed è anche il primo allenatore a vincere i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna)”, prosegue il club. Gli accordi sono stati presi prima di Natale e mancava solamente l'ufficialità.

Ancelotti rinnova col Real Madrid dopo le voci sul Brasile

Niente panchina del Brasile, dopo mesi di indiscrezioni sull'accordo per diventare ct della Seleçao che avrebbe dovuto guidare verso il Mondiale 2026, manifestazione molto sentita dalla federazione verdeoro (il titolo iridato manca dalla World Cup 2002 in Corea-Giappone). A luglio il numero uno della CBF (Federazione calcistica del Brasile), Ednaldo Rodrigues - recentemente rimosso dal suo incarico - alla Cnn aveva dato per certo il suo arrivo: "Ci sono tanti bravi allenatori in Brasile: Diniz ha fatto un lavoro che fin da subito ho capito essere innovativo. Ha sempre avuto lo stesso metodo e mi è piaciuto molto come ha saputo rinnovarsi a livello tattico. È un allenatore la cui proposta di gioco è molto simile a quella del ct che arriverà dopo la Copa América: Carlo Ancelotti".

Ma il diretto interessato non aveva mai confermato l'accordo. Aprendo sempre a un rinnovo con il Real Madrid ora ufficiale.

In Brasile poi erano montate le polemiche sulla possile nomina di Ancelotti come ct della Seleçao e una gloria verdeoro come Romario aveva usato parole durissime contro Carletto.

Ora si chiude la telenovela con finale... blanco.