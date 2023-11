Ancelotti ct del Brasile? "Che si fotta. Non lo vogliamo". Carletto fulminato

Ancelotti ct del Brasile, Romario: "Che si fotta"

"Ancelotti? Che si fotta. Io voglio Diniz fino alla fine". Dichiarazioni durissime firmate non da uno qualunque. E' Romario a parlare in merito alla decisione della Federcalcio brasiliana di puntare sull'attuale allenatore del Real Madrid come Commissario Tecnico della Seleçao dal 2024 con il chiaro obiettivo di vincere quel Mondiale di calcio (in programma nel 2026 negli Usa) che manca dal 2002 (quando Ronaldo e Rivaldo conquistarono la quinta e per ora ultima World Cup nella storia verdeoro, da lì solo delusioni).

L'ex attaccante del Barcellona - attualmente senatore in Brasile - ritiene che la nazionale brasiliana (con cui lui vinse il Mondiale nel 1994 in finale contro l'Italia) debba andare avanti con Fernando Diniz, nominato ct a luglio 2023 e con un contratto "ad interim" valido sino alla metà del prossimo anno, quando dovrebbe essere previsto il passaggio di consegne con Carlo Ancelotti (in scadenza a giugno 2024 con il Real Madrid).

Leggi ancheFrancesco Totti, messaggio a Ilary Blasi e la confessione su Spalletti

"Per prima cosa voglio felicitare Ednaldo Rordigues, il presidente della Cbf ha scelto bene. Diniz è il miglior allenatore che abbiamo. In nazionale non ha il tempo materiale di fare ciò che fa nel club, ovvero l’allenamento, assemblare i giocatori, che è il suo forte. Fa quello che può. - ha sottolineato il Baixinho -. Nelle ultime due partite ha pareggiato e perso, nessuno vince sempre. Ma posso dire che nella mia opinione, nella mia modesta opinione, la nazionale brasiliana è in ottime mani con Diniz", le parole di Romario.

Ancelotti? Lula vuole Diniz come ct del Brasile

"Ancelotti mi piace, ma perché non risolve il problema dell'Italia? Sono un tifoso di Diniz: ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi" aveva invece recentemente esclamato il presidente del Brasile Lula al canale Sbt. "Sono un tifoso di Diniz, ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi. È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori selezionati. La cosa difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vedere se Ancelotti farebbe bene col Corinthians".

Va anche detto che Diniz - che da allenatore del Fluminense ha raggiunto la finale di Libertadores contro il Boca Juniors - non è reduce da risultati scintillanti alla guida del Brasile: nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 ha ottenuto un pareggio con il Venezuela e una sconfitta con l'Uruguay.

Leggi anche