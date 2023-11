Calciomercato Milan, Miranda-Kelly a gennaio. E Cardinale medita di cedere...

Calciomercato Milan, Juan Miranda vice-Theo Hernandez

Potrebbe essere un mercato caldo per il Milan a gennaio. Mancano ancora due mesi, ma si stanno delineando alcune strategie rossonere alle luce dei problemi in rosa.

Ad agosto si era deciso di non prendere un vice-Theo Hernandez (puntando sul talento della Primavera Davide Bartesaghi), ma con il nuovo anno si proverà l'assalto a Juan Miranda terzino sinistro classe 2000 (ex Barcellona) del Betis Siviglia per cui è pronto un contratto fino al 2028. Lo spagnolo può arrivar a parametro zero a giugno, ma se il club andaluso accettasse un conguaglio minino (attorno ai 3 milioni), Moncada e Furlani anticiperanno il colpo di sei mesi.

Calciomercato Milan, Kelly e il colpo in difesa

In queste ore i dirigenti del Milan hanno focalizzato le loro attenzioni su Lloyd Kelly: sabato il blitz a Bournemouth per osservarlo da vicino nel match contro il Burnley. Promosso a pieni voti.

Il ragazzo - giocatore dell'Under 21 inglese - piace ed era anche lui nel mirino in vista dell'estate (è in scadenza 2024), ma l'infortunio di Pierre Kalulu (fiori probabilmente per 4 mesi), oltre alle incertezze di Marco Pellegrino nel suo difficile debutto a Napoli (peraltro anche l'argentino sarà out per qualch settimana) stanno velocizzando i tempi per prendere un forte difensore centrale di primo piano da inserire in rosa al fianco di Tomori, Thiaw e Kjaer. Intanto comunque il Milan ha promosso in prima squadra Jean-Carlo Simic, 18enne gioiello della Primavera di cui si dice un gran bene in prospettiva futura e che si accomederà in panchina sabato sera contro l'Udinese.

Calciomercato Milan, Jovic sotto esame

Da analizzare anche la situazione degli attaccanti. Questi due mesi saranno un banco d'esame per Luka Jovic: se la punta serba darà segnali di crescita si proseguirà con lui (l'ex viola ha contratto in scadenza a luglio, con opzione di rinnovo triennale a favore del Milan), altrimenti è possibile che si punti a qualche giocatore low cost, aspettando di fare un investimento importante a luglio.

E qui il nome caldo resta quello di Jonathan David del Lille (anche se il canadese sin qui non ha iniziato benissimo la stagione: 15 presenze e 4 gol con 10 partite e 2 reti nella Ligue 1), oltre al 22enne olandese Joshua Zirkzee del Bologna.

RedBird valuta la cessione del Tolosa. Gerry Cardinale si tiene solo il Milan

Intanto Gerry Cardinale medita una cessione. Nessun giocatore. Il manager americano, secondo quanto riporta Bloomberg, starebbe pensando alla vendita del Tolosa, l'altro club calcistico sotto il suo controllo. Va ricordato che a inizio stagione RedBird è stata chiamata dalla Uefa per un possibile conflitto di interessi nelle partecipazioni alle coppe europee di Milan e Tolosa: situazione poi archiaviata dall'organismo guidato da Ceferin che ha dato il suo benestare alla co-partecipazione dietro alla certezza di una gestione indipendente. E Gerry Cardinale si era dimesso dal consiglio di amministrazione del Tolosa. Il prossimo passo potrebbe dunque essere la vendita del club transalpino. Inutile dire che RedBird sta puntando forte sul club rossonero con un progetto pluriennale calcistico, economico (costruzione dello stadio di proprietà) e di brand (con la crescita del brand Milan nel mondo).