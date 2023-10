Ibrahimovic-Milan a una condizione. Kalulu ko: Pioli promuove un difensore

Ibrahimovic-Milan, le voci sul ritorno di Zlatan rossonero come dirigente

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic? Se ne parla da settimane, lo svedese è rimasto molto vicino ai rossoneri dopo il suo addio al calcio, ma la fumata rossonera non è ancora arrivata. Dopo il pari di Napoli l'argomento è tornato a essere caldissimo. "La sensazione, anche all’interno del gruppo, è che serva più che mai una figura dirigenziale di campo che riporti equilibrio e leadership in uno spogliatoio che manca di personalità e che corre il rischio di scivolare nell’anarchia in certe fasi critiche. L’identikit ideale è noto: Zlatan Ibrahimovic. Non è un caso che il patron di RedBird, Cardinale, lo marchi stretto da settimane insieme all’a.d. Furlani. «Per lui la porta è aperta» ha detto chiaro e tondo il presidente Scaroni. E, cosa più importante, anche Pioli è favorevole: dopo due anni e mezzo insieme, sa bene quanto lo svedese potrebbe dare in termini di motivazioni", scrive il Corriere della Sera. Secondo cui l'allenatore del Milan "non ha alcun timore sui rischi della convivenza con un personaggio così forte: gli scontri non sono mancati, ma fra i due c’è un rapporto sincero e consolidato".

Ibrahimovic-Milan, la scossa sentita da Zlatan e la condizione per tornare

"Dal suo clan assicurano che «tutto è possibile», lasciando intendere che la proposta lo intriga, ma anche che al momento Ibra non ha ancora deciso, perché dopo 25 anni di calcio si sta godendo la nuova esistenza libera da impegni quotidiani, come allenamenti e partite", riporta il Corsera. Stando a questa ricostruzione i mille impegni di lavoro dell'Ibrahimovic imprenditore sarebbero un ostacolo superabile. Chi gli sta vicino racconta che nell'ultima visita a Milanello, dopo il derby perso 5-1 contro l'Inter, Ibra ha ammesso di aver sentito una scossa. E quindi? Il nodo non è economico, ma di ruolo. "Zlatan non intende prendere un incarico part-time o da attore non protagonista. Se accetta, se sceglie di tornare, vuole farlo da fuoriclasse. O tutto, o niente. Alla Ibra", conclude il Corsera.

Milan emergenza in difesa: Kalulu ko. Simic promosso in prima squadra

Intanto per il Milan è emergenza difesa. Lesione al tendine retto femorale sinistro per Pierre Kalulu: rischio operazione e stop da quattro mesi. Frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro invece per il 21enne argentino Marco Pellegrino (apparso in difficoltà nel complicato esordio contro il Napoli): un mese e mezzo lontano dai campi per l'ex Platense. Stefano Pioli ha a disposizione solo i titolari Malik Thiaw e Fikayo Tomori, più il probabile rientro di Simon Kjaer (che aveva saltato Napoli per un problemino). Tre centrale con il mercato di gennaio ancora lontanissimo sono un grande rischio. Escluso che si peschi sugli svincolati, la decisione è stata quella di promuovere il giovane centrale serbo nato in Germania (doppio passaporto) Jan-Carlo Simic.

Chi è Simic, il difensore del Milan promosso in Prima Squadra per l'emergenza infortuni

Il ragazzo è un classe 2005 - scoperto da Geoffrey Moncada che lo prese dallo Stoccarda nel 2022 - è uno dei punti forti della Primavera di Ignazio Abate, si parla molto bene di lui da tempo come prospetto molto interessante per in proiezione futura; Simic è un centrale difensivo roccioso, forte negli anticipi, ottimo piede destro e duttile (può anche giocare sulle fasce come terzino). In estate alcuni club (anche di serie A) si erano mossi per sondare la possibilità di averlo in prestito, ma il Milan ha preferito tenerlo. Non solo: Simic aveva trovato spazio nelle amichevoli con Real Madrid, Juventus, Trento e Novara dando ottimi segnali. E sabato per lui dovrebbe arrivare la convocazione per Milan-Udinese.