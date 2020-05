Lazio, Anna Falchi vs tifosi della Roma: "Ce l'ho con la Curva Sud perché.."

La Curva Sud della Roma nelle scorse ore ha esposto alcuni striscioni nella Capitale manifestando la volontà di non riprendere la serie A vista la pandemia di coronavirus. Sui social è scattata la polemica con i supporter della Lazio. Anna Falchi, nota fans del club biancocelestre, si è schiarata in prima linea.

“Mi sono svegliata così. Oggi ce l’ho con la tifoseria della Curva Sud. Ho letto di manifesti di alcuni tifosi romanisti in cui chiedono di non iniziare il campionato - ha detto Anna Falchi sul profilo Instagram di Sportmediaset - Ma non è che è perché possiamo vincere lo Scudetto e loro no? Chissà, ai posteri l’ardua sentenza. A parte tutto non ce l’ho con la Roma, ma con una piccola nicchia, quella dei tifosi. Se fosse al contrario, pensereste la stessa cosa? Sempre forza Lazio”.