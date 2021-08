Anna Tatangelo, bikini da far girare la testa. Ilary Blasi, Diletta Leotta e.. FOTO

Anna Tatangelo, bikini da far girare la testa

"Eh niente , stavano bene col costume", scrive Anna Tatangelo. L'ex compagna di Gigi D'Alessio (che sta per diventare papà per la quinta volta: aspetta un figlio dalla nuova fidanzata, la 28enne Denise Esposito), pubblica un paio di foto in bikini che ottengono un 110 e lode nei consensi dei suoi fans.

Britney Spears senza reggiseno e poi... ancora senza reggiseno

Britney Spears senza reggiseno: la cantante americana condivide un breve video con le mani che coprono i seni e aggiunge le emoticon di baci ai suoi follower. Il risultato? Oltre 13 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Britney Spears però in queste settimana non è nuova a mostrarsi in pose sensuali e senza reggiseno. Ecco un altro post che ha riscosso grande successo tra i milioni e milioni di fans della pop star americana.

Ilary Blasi, lady Totti incanta tutti con la foto in bianco e nero

"Doesn’t matter", è la chiosa di Ilary Blasi a una foto postata sui social. La moglie di Francesco Totti (hanno festeggiato ques'tanno i 16 anni di matrimonio da cui sono nati i 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel) si mostra con un primo piano in bianco e nero che lascia tutti incantati. "Sei bellissima", commenta Laura Chiatti sulla pagina Ig della presentatrice e soubrette Mediaset (protagonista negli anni in programmi di successo: dalla Iene al Grande Fratello Vip fino all’Isola dei Famosi tanto per dirne qualcuno).

Kim Kardashian, lato B o lato A?

Kim Kardashian lascia scegliere i suoi 240 milioni di follower: più bella la foto lato B o lato A? L'ex moglie di Kanye West pubblica una doppia foto dalla spiaggia molto apprezzata dai suoi fans. "Resting beach face", scrive a corredo del post che la vede immortalata con un bikini nero.

Francesca Sofia Novello sul tatuaggio per Valentino Rossi

La fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello ha risposto su Instagram ad alcune domande dei follower. "Non hai paura di pentirti del tatuaggio col numero 46?", le ha chiesto uno dei suoi follower? "No", la risposta senza esitazione della modella, che ha aggiunto l'emoticon con gli occhi a forma di cuore.

Heidi Klum in barca senza reggiseno: dedica d'amore a Tom Kaulitz

"Hai messo il sorriso più grande sulla mia faccia Tom (Kaulitz, ndr)": dedica d'amore (con tanto di cuoricino e smile sorridente) di Heidi Klum per il marito (leader del gruppo Tokio Hotel). Ma l'occhio dei fans cade inevitabilmente sulla foto che vede la bellissima super top model in barca con capellino e senza... reggiseno. La coppia è in vacanza a Capri proprio dove, il 3 agosto 2019, celebrarono la loro unione (dopo il rito civile).

Diletta Leotta da sogno in vacanza

Diletta Leotta posta una foto in vacanza con il mare sullo sfondo. Paesaggio da sogno, ma ancor più da sogno è lei. Sempre bellissima. La giornalista si sta godendo un po' di relax dopo una stagione di lavoro intensa (tra tv e Radio 105 dove conduce 105 Take Away con Daniele Battaglia) e con il campionato di serie A alle porte che la vedrà come sempre protagonista su Dazn.

Wanda Nara super: perizoma, bikini e... lady Icardi regina dell'estate

Wanda Nara sempre più numero uno sui social (Instagram vede la soubrette argentina ormai a un passo dagli otto milioni di follower).

La moglie del fuoriclasse del Psg, Mauro Icardi (sogno di mercato della Juventus di Max Allegri e di molti top club europei: al momento la sensazione è che Maurito resterà un altro anno a Parigi, anche se il calciomercato a volte sa regalare grandi colpi di scena...) nel corso di questa primavera-estate sta regalando foto da sogno ai suoi fans.

Vediamo alcuni dei post più belli pubblicati in questi mesi da Wanda Nara.

Wanda Nara, selfie in palestra...