Antonio Conte al Milan, decisivo Ibrahimovic: la bomba di Telelombardia

Il Milan, dopo il pareggio beffardo subito al 91° contro il Bologna (2-2 con la doppietta di Loftus Cheek vanificata dal rigore di Orsolini, dopo il momentaneo gol del vantaggio rossoblu segnato da Zirkzee) prepara la sfida di sabato contro il Frosinone (anticipo delle 18) con la sensazione di una rimonta scudetto nei confronti dell'Inter sempre più complicata (-8 con i nerazzurri che devono recuperare la sfida con l'Atalanta, il 28 febbraio a San Siro), mentre la corsa per la zona Champions pare abbastanza tranquilla. Intanto proseguono le voci sul futuro della panchina rossonera.

Stefano Pioli sarà all'ultimo giro malgrado il contratto sino al 30 giugno 2025? Nelle passate settimane le voci su Thiago Motta, che viene accostato anche alla Juventus se lasciasse Allegri, cosa tutt'altro che scontata, e anche nella rosa di nomi per il dopo-Xavi del Barcellona.

Ma, secondo quanto riporta Telelombardia, il Milan per la prossima stagione prenderà Antonio Conte come nuova guida tecnica. L'allenatore salentino, l'anno scorso in Inghilterra con il Tottenham, stando a quanto raccontato da Luca Momblano l'ex mister di Inter e Juventus avrebbe dato l'ok alle condizioni dei rossoneri dopo alcuni contatti con Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Conte in queste ultime settimane è girato anche in ottica Napoli e Roma. "Per arrivare a questo punto c’è stato un percorso, probabilmente repentino e rapido, fatto di più confronti serrati e ravvicinati, che hanno portato alla decisione finale: Conte accetta il Milan. E non solo…vi dico anche che il primo obiettivo di mercato è un giocatore del Napoli”, ha detto Luca Momblano.