Antonio Conte e Lautaro Martinez: Inter, pace sul ring. Lukaku speaker. Video

Antonio Conte e Lautaro Martinez: Inter, pace sul ring. Lukaku speaker.

Il diverbio di mercoledì sera a San Siro tra Conte e Lautaro Martinez è già stato superato in casa Inter. L'attaccante argentino si è preso i rimproveri del mister dopo aver calciato una bottiglietta in segno di disappunto per la sostituzione nel match contro la Roma vinto dall'Inter 3-1. Ora sulla pagina Instagram del club nerazzurro è apparso un filmato che mostra la squadra in mezzo al campo ad Appiano Gentile con Lukaku nei panni dello speaker a presentare l'incontro di pugilato tra Antonio Conte e Lautaro. Tra le risate della squadra, il campione argentino e l'allenatore interista hanno indossato i guantoni per 'regolare i conti'...

