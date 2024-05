Antonio Conte-Napoli, spunta la clamorosa clausola e il colpo Dybala! Rumor

Antonio Conte-Napoli, la clausola

La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte va avanti e si lavora per la fumata bianca che definisca il contratto che legherà l'ex allenatore di Inter e Juventus al club di Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Mattino, il mister leccese punterebbe clausola d'uscita che gli permetterebbe di decidere entro il 30 anno di ogni se proseguire o meno nell'avventura all'ombra del Vesuvio senza penali.

Antonio Conte-Napoli, il budget da oltre 200 milioni

Per Antonio Conte comunque è pronto un contratto triennale da 60 milioni di euro lordi in tre stagioni, bonus compresi e un budget da oltre 200 milioni, considerato che dalla cessione di Viktor Osimhen entreranno fino a 120-130 milioni dalla clausola e, come raccontato nei giorni scorsi, Romelu Lukaku primo candidato per prendere l'eredità del bomber nigeriano (con la Roma che guarda a varie piste per la sostituzione, tra cui Jonathan David del Lilla, il cui costo però al momento è sui 50 milioni malgrado sia a un anno dalla scadenza col club francese).

Antonio Conte-Napoli, nodo Kvaratskhelia

Il capitano Di Lorenzo lascerà Napoli, mentre da capire il futuro di Kvaratskhelia: il Psg sembra pronto a mettere 100 milioni per il 23enne georgiano, l'idea del Napoli sarebbe quella di tenerlo e rinnovargli il contratto, le prossime settimane chiariranno la situazione e le strategie di mercato che ne deriveranno. Senza dimenticare il possibile interesse del club campano sul fronte esterni d'attacco di Federico Chiesa (a un anno dalla scadenza del suo coontratto con la Juventus, piace anche alla Roma).

Antonio Conte-Napoli, colpo Dybala e coppia con Lukaku. Rumor

E poi la voce clamorosa delle ultimissime ore: Antonio Conte sogna Paulo Dybala per il Napoli. Lo riporta TMW. Come noto la Joya ha una clausola in uscita dalla Roma (attivabile entro il 31 luglio) e prevede che i club esteri per avere il numero 21 argentino debbano pagare 13 milioni, mentre secondo le indiscrezioni che circolano, per le squadre italiane poco più, ossia 20 mln. La società giallorossa punta a rinnovare il contratto dell'ex Juve, il Napoli sogna la coppia Lukaku-Dybala quest'anno vista con la maglia della Roma.