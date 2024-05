Antonio Conte-Napoli, operazione da 60 milioni. Allegri-Juventus, si tratta l'uscita

Antonio Conte-Napoli, operazione da 60 milioni

Antonio Conte e il Napoli sono sempre più promessi sposi. Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore ha frenato sui tempi (parlando di 10 giorni per annunciare novità sul nuovo allenatore), ma le trattative proseguono e la sensazione di alcuni addetti ai lavori è che si possa arrivare alla fumata bianca già entro il fine settimana. Ad ogni modo non è il giorno in più o in meno che cambierà lo stato delle cose: il club campano è lanciato verso il grande colpo nel mercato allenatori. E, secondo la Gazzetta dello Sport, "il Napoli è pronto ad impegnarsi per un triennale da 8 milioni l’anno, complessivi di bonus (affare da 60 milioni lordi, incluso lo staff), pur di ripartire dal miglior allenatore possibile".

Poi ci sarà il mercato per potenziare la squadra con un budget di investimento importante, anche considerando che dovrebbero entrare circa 120 milioni da Victor Osimhen: il nigeriano è corteggiato dal Psg e dal Chelsea (che potrebbe mettere sul piatto Romelu Lukaku come parziale contropartita tecnica). Poi ci sarà da risolvere il nodo Di Lorenzo: il capitano sembra deciso a lasciare Napoli e non si può escludere una trattativa con la Juventus per uno scambio con Federico Chiesa (in scadenza di contratto fra un anno). Ma il giocatore bianconero può entrare nel mirino del club campano anche in caso della permanenza all'ombra del Vesuvio per Di Lorenzo (che Antonio Conte vorrebbe convincere a restare). In difesa il sogno è Alessandro Buongiorno, ma la trattativa con il Torino si annuncia ostica: Urbano Cairo parte da una richiesta di 40 milioni di euro per il suo gioiello.

Allegri-Juventus, si tratta l'uscita. Le sirene dell'Al-Hilal per Max

A Montecarlo l'abbraccio Allegri-John Elkann ha fatto ipotizzare siano spiragli per trovare un accordo in uscita tra Max e la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti stanno cercando una transazione: l'ex allenatore di Cagliari e Milan avrebbe chiesto 14 milioni di euro lordi per lui e per il suo staff a fronte dei 20 previsti dal contratto stilato nel maggio del 2021 con l'ex presidente Andrea Agnelli.

La Juve pare intenzionata ad abbassare la cifra, ma si lavora per arrivare alla fumata bianca. Allegri sta riflettendo sull'offerta dall'Arabia: lo vuole l'Al-Hilal, campione nazionale che ha in squadra già altre stelle della serie A come Koulibaly e Milinkovic-Savic. Senza dimenticare l'ex fuoriclasse del Psg, Neymar. Il club saudita vuole rinforzarsi anche in vista del Mondiale Fifa per club di giugno 2025 dove c'è la volontà di fare bella figura ed essere competitivi (tra le italianeal Inter e proprio la Juventus).