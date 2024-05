Juventus, Max Allegri e John Elkann: arriva l'abbraccio di Montecarlo

Juventus, Max Allegri e John Elkann: l'abbraccio di Montecarlo al Gp vinto da Leclerc sulla Ferrari

L'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato avvistato domenica a Montecarlo, dove ha assistito al Gp di Formula 1 che ha visto la bellissima vittoria della Ferrari di Charles Leclerc ("La dedico a mio padre", le doci parole del pilota francese) con Carlos Sainz sul podio e un Mondiale di F1 completamente riaperto (il distacco tra il campione della Rossa e Verstappen si è accorciato di molto). L'ex tecnico bianconero, come riportato dal "Corriere dello Sport", è stato visto in compagnia di John Elkann, proprietario della Juve, a testimoniare rapporti ancora molto buoni tra i due: Max Allegri e il numero uno di Exor infatti, si sono abbracciati quando si sono incontrati, sotto agli occhi del presidente Fifa Gianni Infantino, presente anche lui a vedere la gara.

Un indizio che potrebbe far pensare ad un possibile accordo tra ex allenatore e proprietario del club bianconero su una buonuscita che chiuderebbe la vicenda dell'esonero post Atalanta-Juventus di Coppa Italia.

Allegri e le voci di sirene arabe per l'ex allenatore della Juventus

Permettendo eventualmente a Max di tornare ad allenare già la prossima stagione in caso di offerte interessanti sul suo tavolo: nei giorni si era parlato di una corte dell'Al Ittihad in Arabia. Il club saudita - in cui giocano Kanté, Luis Felipe, Jota, Fabinho e Karim Benzema (da capire se l'ex Real Madrid resterà) - sta cercando un allenatore top dopo aver chiuso con Marcelo Gallardo (che ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League asiatica) e nella lista ci sono proprio Massimiliano Allegri oltre Mauricio Pochettino che ha lasciato il Chelsea dove potrebbe andare un ex calciatore della Juventus, Enzo Maresca (reduce dalla promozione in Premier League del Leicester: favorito su Roberto De Zerbi e Kieran McKenna dell'Ipswich Town).

