Antonio Conte operato d'urgenza. L'annuncio del Tottenham

Antonio Conte sarà operato per rimuovere cistifellea

Antonio Conte deve operarsi. Il Tottenham spiega che l'allenatore italiano soffre di gravi dolori addominali e quindi andrà sotto i ferri per rimuovere la cistifellea.

Antonio Conte, intervento per colecistite. L'annuncio del Tottenham

Antonio Conte operato d'urgenza: l'annuncio lo ha dato il Tottenham. "Antonio Conte ha di recente lamentato forti dolori addominali - spiega il club londinese in una nota -. A seguito di una diagnosi di colecistite oggi (mercoledì primo febbraio, ndr) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Tottenham gli augurano ogni bene".

Antonio Conte salta la sfida con Guardiola? Niente Tottenham-Manchester City?

Gli Spurs, guidati da Antonio Conte, sono reduci dalle vittoria con il Fulham in Premier League e il Preston in FA Cup. L'ex allenatore di Juventus e Inter dovrebbe dunque saltare la prossima sfida casalinga tra Tottenham e Manchester City in programma domenica (5 febbraio). Niente confronto con Guardiola con tutta probabilità. La squadra londinese è attualmente quinta in Premier League con 36 punti e meno 3 dalla zona Champions con lo stesso City e il Newcastle terzi alla pari a quota 39 (hanno anche un match in meno).

