Vlahovic erede di Benzema: Juventus, minaccia "Real" da Madrid

Vlahovic-Juventus, attenti al Real Madrid

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma già si pensa a quello estivo. I grandi affari si fanno a giugno-luglio e, in quest'ottica, i gioielli della Juventus potrebbero finire nel mirino del Real Madrid. Nei giorni scorsi erano usciti spifferi su Federico Chiesa in ottica blancos (obiettivo numero uno è Mbappè, ma strapparlo al Psg...), ma in queste ore tiene banco il nome di Dusan Vlahovic. Secondo Defensa Central c'erano stati contatti tra il club di Florentino Perez e l'entourage dell'attaccante bianconero nelle ore conclusive del mercato di gennaio, ma era ovviamente impensabile che si potesse tentare un affondo del genere in così poco tempo.

La dirigenza del Real Madrid, però, stando a queste indiscrezioni, valuterà il profilo di Vlahovic in vista della prossima estate: Karim Benzema è un campione incredibile, reduce dal Pallone d'Oro ma ha 35 anni, i blancos potrebbero entrare nell'ottica di cercare il suo erede sul mercato e sicuramente l'attaccante della Juventus è un profilo che non può non piacere a un top club mondiale. Servirà però un'offerta dai 100 milioni in su per strapparlo al club bianconero (che lo pagò 70 milioni più 10 di bonus alla Fiorentina nel gennaio 2022). Tra l'altro secondo quanto riportavano nei giorni scorsi i media serbi, Vlahovic piace anche al Barcellona (oltre alle principali squadre di Premier League).

Vlahovic-Real Madrid? Attenti al colpo Firmino dal Liverpool. Aspettando Endrick

L'alternativa a Vlahovic in ottica Real Madrid? E' più low cost e potrebbe permettere a Florentino Perez di investire forte in qualche altro ruolo: prendere Roberto Firmino. Il 31enne attaccante brasiliano è un giocatore duttile che può giocare sia prima che seconda punta ed è in scadenza con il Liverpool a giugno 2023. Non dimentichiamo poi che nel 2024 a Madrid sbarcherà anche Endrick, il talento classe 2006 che il club merengue ha acquistato dal Palmeiras - che in patria paragonano a Romario - e vestirà la camiseta blanca a partire dal compimento della maggiore età