Tottenham e Manchester United, assalto ad Antonio Conte. Retroscena

Antonio Conte: Tottenham accelera per l'ex allenatore di Inter e Juventus

Il nome di Antonio Conte torna caldissimo in Premier League: dopo le indiscrezioni sul Manchester United ora si scalda la pista Tottenham. Gli Spurs stanno pensando all'ex allenatore di Juventus e Inter visto che la panchina di Nuno Espirito Santo traballa e lo 0-3 in casa proprio contro i Red Devils (primo gol di Cristiano Ronaldo autore poi anche di un assist) ha peggiorato la situazione del mister portoghese. L'ottavo posto in Premier League a 10 punti dal Chelsea capolista dopo 10 giornate (con 5 sconfitte) è la fotografia di un inizio di stagione molto difficile. Fabio Paratici pensa a Conte: si riformerebbe un tandem vincente visto ai tempi della Juve (i 3 scudetti consecutivi che aprirono il ciclo bianconero poi proseguito con Max Allegri in panchina).

Tottenham, i dubbi di Antonio Conte

Anche in caso di esonero di Espirito Santo bisognerebbe però convincere Antonio Conte visto che l'allenatore salentino (attualmente opinionista Sky nelle notti di Champions) non è convinto a prendere una squadra in corsa. Servirebbero dunque anche garanzie di potenziamento della rosa del Tottenham già a gennaio. Cosa non scontata. Situazione dunque in evoluzione.

Antonio Conte, tentazione Manchester United ancora forte

Dietro l'angolo per Antonio Conte resta anche la tentazione Manchester United (e qui l'idea di salire sul treno dei Red Devils pur a stagione in corso potrebbe farlo davvero vacillare: per lui si aprirebbero le prospettive di un progetto di lungo termine). Solskjaer al momento ha rafforzato la sua posizione grazie alla vittoria contro lo stesso Tottenham, ma la stagione dei Red Devils è al bivio: in Premier League sono quinti con 17 punti (a 8 lunghezze dal Chelsea) e prima della sosta per le nazionali dovranno sostenere due esami decisivi: la sfida di Champions League con l’Atalanta (United primo nel girone, ma la Dea e il Villarreal sono a due soli punti di ritardo) e il derby con il Manchester City. Le sfide contro due maestri della panchina del calibro di Gasperini e Guardiola potrebbere essere decisive per la sorte di Solskjaer.