Arriva Revolt, il nuovo circuito italiano di kickboxing. Svolta storica

Kickboxing, arriva Revolt, il nuovo circuito italiano - L'annuncio alla Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3

Sabato 8 giugno, alla Reggia di Venaria, in occasione della Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3 verrà annunciato il nuovo circuito di kickboxing ideato da Angelo Valente e dall’avvocato Michele Briamonte: Revolt. Alla conferenza stampa svoltasi lunedì 3 giugno presso la Sala Affreschi dello storico Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano, è stata presentata la cintura che andrà al campione di Revolt. “E’ un circuito innovativo per l’Italia – spiega Angelo Valente – e non solo per la qualità degli atleti che ne faranno parte, ma anche per la qualità delle manifestazioni e per le borse che saranno nettamente superiori a qualunque cifra mai percepita dai campioni di kickboxing in Italia e forse anche in Europa. Revolt vuole essere un punto di arrivo per gli atleti italiani, come lo sono in Asia il K-1 Grand Prix, Rizin e One Championship. Non si firma con One Championship per farsi conoscere e poi combattere in un altro circuito, è One Championship il punto d’arrivo. La kickboxing sta vivendo un periodo di grande popolarità a livello globale e l’Asia è il continente in cui si organizzano gli eventi più importanti. Il 19 giugno 2022, in Giappone, per un evento del circuito Rizin, con la sfida tra Tenshin Nasukawa e Takeru Segawa come clou, al Tokyo Dome sono stati venduti 56mila biglietti. Con buona pace di chi sostiene che la kickboxing è uno sport minore”.

Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3

Organizzata da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e in partnership con AB Consulting, Sicurjob Srl e H-Onelab Srl, la Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3 sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. Presenteranno la manifestazione Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi) insieme a Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni. Saliranno sul ring l’ex campione del mondo dei pesi superwelter Wako-Pro Georgian Cimpeanu, l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin, il campione intercontinentale dei pesi welter MTGP Amro Ghanem e tanti altri atleti di alto livello. Gli spettatori guarderanno i combattimenti seduti a tavola e gustando una cena raffinata.

Come nasce la terza edizione in cravatta nera della Night of Kick and Punch? Lo spiega l’avvocato Michele Briamonte: “L’opportunità di ospitare per la terza volta la Night of Kick and Punch – Black Tie Edition è la conseguenza del successo dell’iniziativa sportiva nelle due precedenti edizioni. La scommessa di abbinare cultura e sport alla Reggia di Venaria si è rivelata vincente. Infatti, questa magnifica Residenza Reale Sabauda ha nel proprio DNA lo sport e l’ardimento: era il luogo deputato all’apprendimento da parte della giovane nobiltà sabauda della caccia e delle arti venatorie, nonché scenario della pratica degli antichi diporti che sono alla base di molte discipline sportive moderne. Da quando mi sono insediato come Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con il Consiglio di Amministrazione abbiamo voluto che la Reggia di Venaria ospitasse eventi sportivi di rilievo internazionale come i campionati europei di cross (una specialità dell’atletica) nel 2022, le edizioni in cravatta nera della Night of Kick and Punch e l’avvio del Giro d’Italia 2024. Anche quest’ultimo evento ha particolare significato vista la stretta correlazione ai valori nazionali e sportivi che il Giro d’Italia rappresenta da generazioni per gli italiani e non solo. Queste iniziative hanno dato un grande ritorno alla Reggia di Venaria sia in termini economici che in termini di esposizione mediatica e di rapporti istituzionali. Il prossimo 8 giugno The Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3 sarà particolarmente coinvolgente per me poiché sarà l’edizione alla quale potrò partecipare – come cerimoniere di casa – dopo aver conquistato con il mio maestro Angelo Valente e il nostro team il titolo mondiale di kickboxing WKF nella categoria Master dei 70 kg. In tale veste sarà doppio per me il piacere che le persone importanti che avremo tra gli ospiti possano conoscere meglio o vedere per la prima volta la kickboxing, uno sport che amo e che può essere veicolo di molti valori particolarmente d’attualità ai tempi che viviamo.”

