Chiara Scelsi sulle orme della Canalis: star alla Night of Kick and Punch 16

Night of Kick and Punch 16, la top model Chiara Scelsi: "Ci sarò"

Sabato 8 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e in partnership con AB Consulting, Sicurjob Srl e H-Onelab Srl, l’evento sarà ospitato all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria.

Lo presenteranno Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi) insieme a Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni.

Saliranno sul ring l’ex campione del mondo dei pesi superwelter Wako-Pro Georgian Cimpeanu, l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin, il campione intercontinentale dei pesi welter MTGP Amro Ghanem e tanti altri atleti di alto livello. Insomma, per gli appassionati di kickboxing e muay thai è l’evento dell’anno.

Alla Reggia di Venaria sarà presente anche la top model Chiara Scelsi, che si allena con il maestro Angelo Valente alla palestra Kick and Punch Downtown Milano. “Chiara è una brava allieva – commenta Angelo Valente - che si impegna sempre al 100%. E’ anche in grado di picchiare duro, soprattutto con il pugno sinistro. Deve essere solo più costante, i suoi mille impegni lavorativi non le permettono di programmare gli allenamenti. Sono convinto che allenandosi più spesso raggiungerà un ottimo livello”.

Chiara, da quanto tempo ti alleni con Angelo Valente?

“Da tre mesi. Vado in palestra due volte alla settimana, ogni lezione dura un’ora. E’ un allenamento studiato su misura per me. La kickboxing mi è piaciuta subito e ho voluto anche salire sul ring per scambiare pugni e calci in modo leggero. E’ il cosiddetto sparring. Devo ringraziare la fidanzata di Shakib El Kadimi che ha accettato di fare sparring con me. Mi sono divertita moltissimo!”.

Avevi fatto sport in modo continuativo prima di scoprire la kickboxing?

“Ho praticato la ginnastica ritmica e l’atletica. Mi è sempre piaciuto fare sport, anche giocare a calcio. Avevo provato con gli sport da ring nel 2021 quando ho praticato la muay thai, ma non mi ha conquistato. Sono molto competitiva, mi piace gareggiare e soprattutto vincere”.

Lo scorso 2 marzo eri presente al Teatro Principe di Milano per la Night of Kick and Punch 15. Ti sono piaciuti i combattimenti?

“Mi è piaciuta tutta la serata nel suo complesso. E’ stata la prima manifestazione di kickboxing a cui ho assistito dal vivo. I combattimenti sono stati molto duri, ma non mi impressiono se vedo volare un paradenti”.

Ti piacerebbe fare un combattimento ufficiale, come ha fatto Elisabetta Canalis?

“Certo, come ho detto sono molto competitiva. Devo allenarmi ancora parecchio prima di salire sul ring, voglio imparare bene le tecniche di attacco e di difesa. Non salgo sul ring per fare brutta figura e non mi piace perdere. Se e quando sosterrò un combattimento ufficiale, sarò preparata come si deve”.