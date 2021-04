Arsenal, ceo di Spotify vuole i Gunners con Henry e altre due leggende

Arsenal, ceo di Spotify vuole comprare i Gunners

Il Ceo di Spotify vuole comprare l’Arsenal - Daniel Ek, miliardario svedese e amministratore delegato del noto servizio di streaming musicale Spotify, nei giorni scorsi avrebbe fatto sapere tramite social di essere interessato a rilevare l'Arsenal. Il messaggio di Mr. Spotify ha già infiammato i tifosi dei Gunners che da giorni sono in protesta contro l'attuale proprietario Stan Kroenke per il coinvolgimento del club nel progetto Superlega.

Come riporta Sky Sports Uk, non si sa quanto Ek sia disposto a offrire per rilevare l'Arsenal, ma già si conoscono alcuni suoi 'partner', che lo aiuteranno in questa impresa. Il miliardario dovrebbe essere supportato da tre leggende del club londinese: Thierry Henry, Patrick Vieira e Dennis Bergkamp. Per adesso, però, la famiglia Kroenke continua a ribadire di non volere cedere il testimone.