Daniele De Rossi allenatore dell'Ascoli? L'indiscrezione

L'Ascoli si prepara al quarto cambio di allenatore dopo Zanetti, Stellone e Abascal (appena esonerato dopo le sconfitte contro Cremonese e Perugia). La clamorosa indiscrezione è che tra i nomi in corsa c'è Daniele De Rossi. L'ex bandiera della Roma è entrato nel toto mister a fianco al nome di Giuseppe Sannino (che a marzo aveva lasciato l’incarico di allenatore dell’Honved, squadra in Ungheria), Valerio Bertotto e, soprattutto, Davide Dionigi (con l’ex reggino che pare il favorito). Attualmente l'Ascoli è quart'ultimo e se il campionato finisse oggi dovrebbe disputare i play out per non retrocedere, malgrado un organico con giocatori interessanti, come il talentuoso Scamacca, Trotta, Ninkovic e Morosini.

De Rossi invece si è ritirato dal calcio giocato il 6 gennaio di quest'anno dopo l'esperienza con la maglia del Boca Juniors, con il quale avrebbe avuto un contratto fino al prossimo 30 giugno: «Una scelta personale presa solo per la mia famiglia, niente di più nessuno problema col Boca. Il futuro? Farò l'allenatore, la mia strada è segnata», aveva spiegato a Sky Sport. Se non sarà l'Ascoli, comunque prossimamente il calcio tornerà a rivedere De Rossi su un campo da calcio, questa volta nel ruolo di mister.