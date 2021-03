Ascolti tv, Roberto Mancini e l'Italia battono Irlanda del Nord e Ilary Blasi

Ascolti tv, Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e mette ko l'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi

L'Italia di Roberto Mancini parte con il piede giusto nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022: vittoria per 2-0 degli azzurri all'insidiosa Irlanda del Nord (gol di Berardi e Immobile) che danno subito 3 punti preziosi nella corsa alla rassegna iridata. Ma il successo è anche negli ascolti tv, infatti la partita della nazionale su Rai1 va in gol con il 22,6% di share e 6,129 milioni di tifosi collegati. Numeri ottimi: la scorsa settimana la prima rete di Viale Mazzini aveva fatto il 22,9% e 5,5 milioni con il film tv Carosone Carosello. "Il primo tempo è stato ottimo, il secondo tempo lo rivedremo perché potevamo fare meglio. I primi 45' sono stati perfetti, le giocate erano veloci. Nella ripresa abbiamo fatto girare palla meno velocemente, ma dopo cinque mesi ci può stare. L’Irlanda è una squadra fisica e sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà su questo", ha comentato il commissario tecnico azzurro a fine match. "Pellegrini e Locatelli - aggiunge Mancini - hanno fatto un’ottima partita, siamo felici per il gol di Immobile: ora speriamo che gli altri attaccanti facciano come lui. I rischi della costruzione dal basso? A volte la palla può andare in avanti quando siamo pressati così. Ora per la prossima partita in Bulgaria potrei sostituire 4-5 giocatori: mi serve gente fresca, non credo che le cose cambieranno molto

L'Italia di Roberto Mancini vince la sfida degli ascolti tv contro Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi 2021. Il reality di Canale 5 (che ha visto l'ingresso di un nuovo naufrago e 3 nomination caldissime) ha conquistato il 19,3% e 3,370 milioni di telespettatori su Canale 5 (in crescita comunque sulla puntata di sette giorni fa che aveva totalizzato il 17,9% e 3,047 milioni).