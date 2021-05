Atletica, morto Alessandro Talotti: aveva 40 anni, da poco diventato papà

L'ex saltatore in alto azzurro Alessandro Talotti e' morto nella notte nella sua Udine a seguito di un male incurabile. Talotti, 40 anni, ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi (Atene 2004 e Pechino 2008) e nella sua carriera ha valicato l'asticella posta a 2,32 metri. Il suo miglior piazzamento e' stato il quarto posto agli Europei di Monaco di Baviera 2002. Alessandro, uomo sensibile e atleta di grande classe, solo sei mesi fa era diventato papa' del piccolo Elio, nato dall'unione con la pattinatrice a rotelle triestina Silvia Stibilj sposata solo pochi giorni fa.

⚫️ L’atletica italiana è in lutto: è scomparso a 40 anni Alessandro Talotti, campione nel salto in alto e nella vita



Ciao Ale, non ti dimenticheremo mai ✨ pic.twitter.com/btDhtnHI2p