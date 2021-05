Atletico Madrid campione di Spagna dopo 7 anni: è la rivincita di Luis Suarez!

L'Atletico Madrid è di nuovo campione di Spagna dopo sette anni, grazie a Luis Suarez.

Una doppietta dell'ex centravanti del Barcellona al Valladolid ha sancito l'impresa della squadra di Diego Pablo Simeone, che ha vinto il lungo duello contro gli odiati cugini del Real Madrid. Per Suarez si tratta di una vera e propria rivincita, dopo essere stato scaricato dal Barcellona, che non credeva più in lui. In cerca di una nuova squadra, l'uruguaiano si era offerto alla Juventus, ma il clamoroso caso relativo al suo esame di italiano per acquisire la cittadinanza ha fatto saltare la trattativa.



Così Suarez ha trovato la disponibilità dell'Atletico Madrid, in cerca di rilancio dopo anni in chiaroscuro. Per molti critici si trattava di un passo indietro nella carriera del sudamericano, forse dell'inizio della parabola discendente, ma il campo ha dato ben altro verdetto: dopo aver accettato una cospicua riduzione dell'ingaggio rispetto a quanto guadagnava al Barcellona, Suarez ha ripreso a fare gol con la regolarità che aveva già caratterizzato tutta la sua carriera.

E gli ultimi due, contro il Valladolid, hanno rappresentato la ciliegina sulla torta, consentendogli una gustosa rivincita: "È stata una stagione straordinaria. Ci hanno sottovalutato, come hanno sottovalutato me a Barcellona. Mi sono sentito sminuito, ma mi sono sentito motivato, perché volevo dimostrare di essere ancora ad alti livelli. Sono grato all'Atletico Madrid per avermi dato questa possibilità. Quando sono arrivato sapevo che c'era solo da lavorare molto. E sodo. Mi sono rimesso in gioco. Mi sono sempre impegnato sempre tanto, ma questo credo sia stato l'anno più difficile abbiamo vinto e sono felice", ha detto a fine partita, comprensibilmente soddisfatto di se stesso.