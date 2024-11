Atp Finals, Sinner evita il pericolo numero uno Alcaraz. Scontro con Medvedev a Torino

Atp Finals, Sinner evita il pericolo numero uno Alcaraz. Ecco contro chi giocherà il numero uno al mondo

Cresce l'attesa per le Atp Finals 2024 di Torino in programma dal 10 al 17 novembre. Jannik Sinner, finalista lo scorso anno, ci arriva da numero 1 del mondo e da favorito assoluto per la vittoria finale. Il tennista azzurro è stato inserito nel primo gruppo, nominato 'Ilie Nastase', e giocherà contro Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Evitato, quindi, il pericolo numero uno, ovvero Carlos Alcaraz, testa di serie numero tre. Lo spagnolo fa parte infatti del secondo gruppo 'John Newcombe' e se la vedrà con Alexander Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev, subentrato a Novak Djokovic dopo il ritiro del serbo a causa di un infortunio. Ma quando gioca Sinner?

Atp Finals, il calendario: quando gioca Sinner

La fase a girone delle Atp Finals di Torino inizierà lunedì 10 novembre e si concluderà venerdì 15. Sabato 16 novembre sono in programma le due semifinali (una alle 12 e una alle 18), mentre la finale si disputerà domenica 17 alle ore 18.