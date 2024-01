Australia, imprendibile Sinner. Batte anche il russo Khachanov

Sinner: "Partita difficile, quarti con sorriso. Se vince De Minaur pubblico contro? Fa parte del gioco"

Jannik Sinner ha battuto Khachanov 6-4 7-5 6-3 ed e' ai quarti negli Australian Open. Dall'inizio del torneo il tennista l'italiano non ha mai perso nemmeno un set. L'altoatesino, quarto al mondo, ora affrontera' il vincente fra Alex De Minaur e Andrey Rublev. Ai quarti anche Djokovic. Il numero uno al mondo che ha travolto Adrian Mannarino con un roboante 6-0, 6-0, 6-3 giochera' contro Taylor Fritz vincente su Stefanos Tsitsipas.

Australian Open, Sinner: "Partita difficile, quarti con sorriso. Se vince De Minaur pubblico contro? Fa parte del gioco" - "Era da tanto che non giocavamo contro, Karen è un avversario tosto, un giocatore incredibile dal punto di vista mentale e fisico". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato i quarti di finale degli Australian Open. "E' una gioia giocare di fronte a questo pubblico. In passato ho vinto con lui - continua appena finito il match - ma ogni partita ha una storia a sè. Sono contento della vittoria, ma è stata difficile. Abbiamo un tennis simile, a volte sembra una partita di ping-pong. A volte cerco di variare e sono felice del risultato. Non sono sempre freddo, ma cerco di far vedere poche emozioni quando perdo un punto. Ma sono infastidito, certo. Metto la faccia da poker. E' divertente giocare, cercare di competere e alzare il livello quando le condizioni si fanno difficili. Rublev o De Minaur? Sono un fan del tennis, guarderò la partita. Se vincerà Alex il pubblico sarà un fattore, ma fa parte del gioco. Quando gioco in Italia tutti tifano per me. Non vedo l'ora di giocare, sarà complicato: la affronterò con il sorriso".