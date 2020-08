Bakayoko chiama: "Milan ce l'ho nel cuore". Schick... Calciomercato Milan news

Bakayoko chiama: "Milan ce l'ho nel cuore"

Tiemoué Bakayoko giura: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi". Il centrocampista francese lo dice a Tuttomercatoweb. Il suo nome da settimane è accostato al club di via Aldo Rossi. Lo rivedremo dunque in maglia rossonera, dopo la stagione 2018/2019 quando fu protagonista con Gattuso in panchina? "Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà". Il giocatore è disposto a ridursi sostanzialmente l'ingaggio pur di tornare al Milan. Bisogna però trovare l'accordo con i blues (che quest'anno lo avevano prestato al Monaco): il club londinese di Roman Abramovic è pronto a vendere Bakayoko, ma occorre trovare una quadratura sul prezzo. Secondo Sky i due club trattano per il ritorno del centrocampista francese sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 35.

Milan-Ibrahimovic, Roback e Schick

Intanto il Milan aspetta un segnale da Ibrahimovic per il rinnovo del contratto (offerta attorno ai 5 milioni più bonus su traguardi individuali e di squadra con cui può raggiungere e superare quota 6): la firma di Zlatan è fondamentale per impostare poi le successive strategie sulla squadra. Detto che in attacco è arrivato il 17enne svedese Roback (proprio dall'Hammarby di cui Zlatan è socio), si torna a parlare a sorpresa anche di Patrik Schick, dopo che il Lipsia ha deciso di non riscattarlo e il giocatore è tornato alla Roma. Dopo aver fatto bene in Bundesliga piace all'Hertha Berlino, ma secondo Tuttosport interessa anche a Torino e potrebbe esserci un ritorno di fiamma con il Milan che potrebbe prenderlo come vice-Ibra soprattutto se arrivasse la qualificazione in Europa League (passando i preliminari). Affare dunque possibile negli ultimi giorni di mercato.

Milan-Calhanoglu, clausola sul rinnovo?

Hakan Calhanoglu dopo Ferragosto potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 con il Milan. Il turco, reduce da una buonissima stagione in crescendo, dovrebbe avere un aumento di ingaggio fino a tre milioni di euro più bonus (e contratto sino al 2025). Possibile una clausola rescissoria in uscita (con pagamento però in un'unica tranche), ma su quesot punto si capirà di più quando ci sarà l'incontro con l'entourage del giocatore.

Milan-Aurier, Tottenham non fa sconti

Serge Aurier resta lontano dal Milan: il Tottenham chiede 23 milioni di euro per lasciar partire il 28enne terzino destro. I rossoneri potrebbero virare sull'olandese Dumfries del PSV o sul brasiliano Emerson Royal del Barcellona (in prestito al Betis Siviglia, che può prendere Davide Calabria come sostituto).

Milan-Tonali, Inter in netto vantaggio

Strada in salita anche per Sandro Tonali: Milan e Juventus sono tornate sul giocatore, ma l'Inter ha l'ok del suo entourage. Marotta deve trovare la quadra con il presidente del Brescia Cellino (su una cifra attorno ai 35 milioni) però resta in netto vantaggio.