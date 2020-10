Ballando con le Stelle, Mihajlovic ballerino giudicato da Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle 2020, Mihajlovic mister ballerino dopo Max Allegri

Sinisa Mihajlovic special guest star a Ballando con le Stelle. L'allenatore del Bologna, in scia a Massimiliano Allegri (protagonista nelle scorse settimane) è il Ballerino per una notte della puntata in programma sabato 10 ottobre alle 20.35 su Rai1. L'ex centrocampista di Sampdoria e Lazio si esibirà al fianco della bellissima moglie Arianna Rapaccioni. Una sfida non semplice per Mihajlovic, che ha deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per lui e la compagna.

Ballando con le Stelle 2020, Mihajlovic e Arianna, tango su Rai1

La coppia si esibirà in un seducente e appassionato tango. Il risultato della prova in cui si cimenteranno Mihajlovic e la moglie andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara.

MIhajlovic giudicato da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2020

I Vip rimasti in gara anche questa settimana faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa e la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Proprio la giornalista a inizio settembre aveva criticato l'atteggiamento di Mihajlovic dopo la positività coronavirus, dopo aver riconosciuto la sua forza nell'affrontare la leucemia. «Hai avuto una malattia importante, la società ti ha sostenuto, ti ha aspettato, ha sofferto con te, il minimo che tu possa fare la stagione seguente è ricambiarla col massimo della professionalità». La Lucarelli era andata poi all'attacco dell'intervista di Mihajlovic rilasciata alla Gazzetta, «in cui l’allenatore del Bologna spiega a noi altri scemi che magari abbiamo fatto vacanze più ritirate pur godendo di ottima salute, che lui non ha sbagliato nulla e che se la pensiamo diversamente siamo invidiosi della sua vita, delle sue vacanze, delle sue partite a calcetto con Briatore. Naturalmente, sale in cattedra all’indomani della sua guarigione dal Covid, mica prima».