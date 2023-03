Balotelli sorpreso mentre barcolla fuori da un bar in Svizzera

Mario Balotelli è stato sorpreso mentre barcolla e viene sorretto da due persone fuori da un bar in Svizzera

Mario Balotelli, arrivato al Sion poche settimane fa, è stato ripreso nello scorso weekend fuori da un bar di Losanna mentre barcollava. A sorreggerlo una donna e un uomo che lo hanno accompagnato all’entrata di un parcheggio al chiuso.

Secondo il sito Actu Foot, da allora l’attaccante non si è più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani. Sotto l’aspetto del rendimento individuale Balotelli in questo avvio avrebbe deluso le aspettative dell’ambiente e sono già piovute pesanti critiche. La stampa elvetica ha usato toni molto duri nei suoi confronti riguardo al match vinto sul San Gallo, in cui Balotelli si è mangiato un gol davanti al portiere. "Quanto è grande il problema Balotelli?“, ha titolato il quotidiano Blick, che spiega come “l’ex nazionale italiano sembri stranamente passivo. Il suo raggio d’azione è limitato ad un sottobicchiere da birra, la sua voglia di muoversi è contenuta nei limiti più ristretti”.