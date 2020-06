Barcellona ansia: Messi ko e bilancio in rosso. Cessioni obbligate a giugno

BARCELLONA, LEO MESSI INFORTUNATO

Preoccupano le condizioni di Lionel Messi a Barcellona: a quanto riporta l'emittente televisiva spagnola TV3 il fuoriclasse argentino del Barça ha rimediato una lesione alla gamba destra al termine della sessione di allenamento di martedì. La Pulce potrebbe ora fermarsi per qualche giorno nel tentativo di recuperare in tempo per la ripartenza della Liga coi blaugrana impegnati il 13 giugno sul campo del Maiorca.

BARCELLONA, BILANCIO IN ROSSO: SERVONO 70 MILIONI DA CESSIONI A GIUGNO

Si da' per scontato l'arrivo di Lautaro Martinez dall'Inter, si continua a sognare Neymar che poco non costa, eppure secondo il quotidiano madrileno Marca, in casa Barcellona c'e' qualche problema economico da risolvere. Bisogna far quadrare i conti ed entro il mese di giugno incassare circa 70 milioni di mercato da alcune cessioni. Per il giornale spagnolo c'e' un po' di nervosismo tra i dirigenti azulgrana che dovranno mettere da parte le operazioni in entrata per concentrarsi su quelle in uscita. Secondo Marca i soldi che servono potrebbero arrivare dalle cessioni di giocatori come Coutinho, Vidal, Semedo e Todibo, quest'ultimo vicino all'Everton per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni.