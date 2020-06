Inter, Lautaro Martinez al Barcellona per arrivare a Pogba. E Cavani... Rumors

INTER, POGBA SOGNO PROIBITO DI ANTONIO CONTE

Paul Pogba sarà uno degli sogni proibiti nella prossima sessione di calciomercato. L'ex centrocampista della Juventus ha deciso da tempo di lasciare il Manchester United e al termine della stagione potrebbe separarsi dai Red Devils per andare in altri top club europei. Real Madrid o l’Inter sono state accostate al campione francese: secondo i bookmaker l'addio di Pogba allo United è probabile ma è a 6,00 l'ipotesi che vada ai blancos (visto che Florentino Perez non è convinto di mettere le fiches più importanti di questo mercato su di lui). Va tenuto in considerazione, secondo quanto segnala Agimeg, anche il suo trasferimento al Psg, eventualità che si può giocare a 6,50. Più difficile vada al Bayern (in lavagna a 33,00). A 1,65 si può giocare il fatto che resti al Manchester United, a 2,75 c’è la Juventus...

INTER, LAUTARO MARTINEZ-BARCELLONA: ACCORDO STELLARE, MA...

Attenzione all’Inter, scesa a 3,50. Pogba alla corte di Antonio Conte? Oltremanica si sussurra che l'inter ci stia davvero pensando al grande colpo d mercato. Ma servirebbe un sacrificio economico (senza dimenticare che sono comunque già entrati 50 milioni più eventuali bonus dall'affare Icardi-Psg) e la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona aiuterebbe molto. In Spagna i rumors delle ultime ore parlano di un accordo stellare già raggiunto tra l'attaccante argentino e il club blaugrana (qui i dettagli), ma resta da convincere l'Inter che chiede il pagamento della clausola da 110 milioni di euro o una cifra cash importante (80-90 mln) più delle contropartite tecniche gradite (e in questo senso Arturo Vidal, che pur piace tantissimo ad Antonio Conte, sarebbe un affare slegato).

INTER-CAVANI, IL NODO DELL'INGAGGIO DEL MATADOR

La partenza di Lautaro Martinez poi costringerà Marotta e Ausilio a comprare (almeno) un attaccante. In pole position resta Edinson Cavani: l'offerta nerazzurre è per un biennale a 7,5 milioni annui, mentre il Matador non ha intenzione di ridursi l'ingaggio da 12 milioni netti a stagione. I bonus e un contratto pluriennale potrebbe aiutare le partie ad avvicinarsi. Nelle ultime ore intanto è cresciuta anche l'ipotesi Lacazette come alternativa: il 29enne dell'Arsenal potrebbe essere un piano B interessante. Ma Cavani è più che mail il primo nome sul taccuino di Marotta.