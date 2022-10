Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? News

Bayern Monaco-Inter dove vederla: Canale 5 e Sky. Diretta tv e streaming

Inter all'ultimo atto del girone di Champions League: la squadra di Simone Inzaghi va sul campo del Bayern Monaco per godersi una serata di gala. I nerazzurri sono già qualificati agli ottavi di finale come seconda squadra nel gruppo: non hanno speranza di chiudere al primo posto (i bavaresi sono a +5 forti di 5 vittorie su 5 partite) e hanno eliminato il Barcellona (che andrà in Europa League, mentre il Viktoria Plzen chiude ultimo). All'andata la squadra campione di Germania vinse 2-0 a San Siro con gol di Sané e autorete di D'Ambrosio. Lo slovacco Ivan Kružliak sarà l'arbitro del match, l'olandese Dennis Higler al VAR. Bayern Monaco-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire il match di Champions League.

Bayern Monaco-Inter tv: Canale 5 e Sky

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 martedì 1 novembre alle ore 21. Il match dell'Allianz Arena andrà anche su Sky Sport per la precisione su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Bayern Monaco-Inter streaming

Il match dell'Inter contro il Bayern Monaco sarà trasmesso in streaming in chiaro su Mediaset Play e Sportmediaset. Diretta pay anche su SkyGo e Now (acquistando il ticket 'Sport').

Bayern Monaco-Inter telecronaca

La sfida tra Bayern Monaco e Inter sarà raccontata su Sky da Fabio Caressa con Beppe Bergomi al commento tecnico. Canale 5, telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Bayern Monaco-Inter formazioni

Lukaku ha un problema muscolare: l'attaccante belga è nuovamente out. Inzaghi probabilmente darà un turno di riposo a Bastoni e Lautaro (entrambi diffidati), oltre a Calhanoglu (non dimentichiamo domenica 6 novembre sarà l'ora di Juventus-Inter). Acerbi in difesa con Skriniar e De Vrij. Fiducia ad Asllani e Gosens.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa.