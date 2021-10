Belotti-Milan, si lavora per gennaio: il Gallo vuole solo i rossoneri

Belotti-Milan, il Gallo è in scadenza con il Torino a giugno e vorrebbe trasferirsi in rossonero. Maldini potrebbe fare però un tentativo già a gennaio

L'interesse del Milan per Andrea Belotti risale all'estate del 2017, quando il presidente del Torino Urbano Cairo valutava il suo centravanti oltre 100 milioni di euro. Nel tempo il prezzo del cartellino dell'attaccante è notevolmente sceso, tanto che i rossoneri hanno tentato l'assalto lo scorso gennaio. Oggi che il Gallo è in scadenza con il Toro in estate e probabilmente non rinnoverà, come ha ammesso lo stesso Cairo, il Milan è pronto all'offerta finale per portarlo in rossonero. Maldini il 30 giugno dovrà semplicemente trovare l'accordo economico con il giocatore, grande tifoso del Milan.

L'arrivo di Belotti nel club di via Aldo Rossi è molto probabile in estate ma non è da escludere che un tentativo anche già a gennaio con un piccolo indennizzo nei confronti del Torino. Il Milan riflette infatti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rientrare nella prossima giornata di campionato con il Verona. Lo svedese è reduce da diversi infortuni e data l'età avanzata non garantisce un adeguato numero di partite per considerarsi l'attaccante di riferimento del Milan (in questa stagione ha giocato appena 30 minuti). Belotti quindi potrebbe essere il sostituito ideale di Ibrahimovic, a cui sarebbero riservati spezzoni di partita soprattutto nei momenti più difficili, per il futuro ma anche per il presente.