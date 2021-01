Belotti-Milan, si può. Il Gallo piace a Maldini. E il Torino...

BELOTTI-MILAN

Andrea Belotti potrebbe finire nel mirino del Milan in vista non di questa sessione di mercato, ma ovviamente dell'estate. Il Gallo entrerebbe prepotentemente nei radar rossoneri soprattutto se alla fine Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi (circostanza che i tifosi del Diavolo non si augurano). Secondo Tuttosport l'attaccante del Torino è molto stimato sia dal dt milanista Paolo Maldini che dal ds Frederic Massara. Non solo: ha un contratto in scadenza nel 2022 e dunque fra sei mesi, in assenza di rinnovo, entrerebbe nell'ultimo anno. Cosa che potrebbe rendere più 'trattabile' il prezzo del suo cartellino con il patron granata Urbano Cairo.

KONE'-MILAN

Intanto pare ormai sfumato, salvo colpi di scena last minute, l'arrivo di Kouadio Koné al Milan: il 19enne centrocampista del Tolosa è ad un passo dal trasferimento al Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. I rossoneri lo valutavano non più di 6 milioni.

SIMAKAN-MILAN

Fronte Simakan. Il Lipsia ha pareggiato l'offerta del Milan per il difensore francese, ma il giocatore vuole vestire la maglia rossonera. Il Diavolo ha messo sul piatto 14 milioni di euro più tre di bonus, lo Strasburgo ne chiede 18. Un milione in su porterebbe alla fumata bianca.

CALHANOGLU-MILAN

Resta aperta la partita per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Come noto le parti si dovrebbero incontrare la prossima settimana. L'entourage del fantasista turno parte da una richiesta attorno ai 6-7 milioni, il Milan me offre 3,5. Possibile un'intesa attorno ai 4.5 milioni di euro a stagione. Cifra che potrebbe accontentare il giocatore e permetterebbe ai rossoneri di non perderlo a parametro zero e di non alzare eccessivamente l'asticella nel monte ingaggi.