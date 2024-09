Boban-Ibrahimovic scintille: "Nessuno ha capito il tuo ruolo al Milan". Zlatan replica e Zvone.. Video

Boban a Ibrahimovic: "Nessuno ha capito il tuo ruolo al Milan". Zlatan: "Sono il boss e comando"

"Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. Tutto quello che si dice in giro… il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro; ero via per qualche giorno per motivi personali però sono sempre presente, dal primo giorno che sono entrato sono presente e si lavora, si pedala. Il ruolo è semplice: tanti parlano ma io comando, sono io il boss e tutti lavorano per me. Anche Boban (in studio, ndr) non ha capito il mio ruolo (sorride)", le parole di Zlatan Ibrahimovic prima di Milan-Liverpool che ha segnato una notte molto dura per i cuori rossoneri.

Da studio Boban: Nessuno aveva capito il tuo ruolo, io spero proprio che lo abbia capito tu

Zlatan: ti spiego io, sono il boss, comando io e tutti lavorano per me

Zvone: nessuno lo ha capito né competenze, né responsabilità, Nè dove arriva la tua direzione della parte tecnica. Ma adesso abbiamo capito che sei il boss. E lo abbiamo capito bene o male tutti. Grazie per averlo chiarito (sorride).

BOBAN-IBRAHIMOVIC, LO SCAMBIO DI BATTUTE PRIMA DI MILAN-LIVERPOOL. VIDEO



