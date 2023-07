Buffon con Mancini: in Nazionale nel dopo Vialli. E in Nazionale arriva pure..

Buffon con Mancini e Bollini vice ct dell'Italia: rivoluzione azzurra

“L’Italia chiama Buffon al fianco di Mancini per il dopo Vialli”, titola il Messaggero. Cambiamenti in corso nello staff della nazionale con Alberto Bollini (ct dell'Under 19 che ha appena vinto l'Europeo di categoria) che diventerà il vice del ct azzurro (per lui un compito anche come anello di congiunzione con le giovanili). Anche Barzagli e Gagliardi nello staff della Nazionale. Carmine Nunziata invece sarà il commissario tecnico dell’Under 21 nel post Nicolato con al suo fianco Attilio Lombardo. Roberto Mancini in questa riorganizzazione sarà sempre più coordinatore di tutte le nazionali.

Buffon con Mancini nel ruolo che fu di Vialli. L'offerta della Figc a Gigi

Stando al Messaggero dunque a Gigi Buffon verrà proposto il ruolo di capo delegazione, ricoperto fino a poco tempo fa dal grande Gianluca Vialli. Ora toccherà all'ex portiere della Juventus, reduce dall’esperienza a Parma, decidere se lasciare il calcio giocato o proseguire (offerte per lui dall'Arabia Saudita). Un'offerta importante dentro un progetto che passa per l'Europeo 2024 in Germania e punta al rilancio dell'Italia in vista dei Mondiali 2026 che si giocheranno a cavallo tra Usa, Canada e Messico. Dopo le due pesantissime eliminazioni a Russia 2018 e Qatar 2022, la nazionale vuole tornare protagonista nella Coppa del Mondo che ha vinto 4 volte (solo il Brasile ha fatto meglio a quota 5).

Per il ruolo di Gig Buffon nelle scorse ore si era vociferato anche di Paolo Maldini: l'ex bandiera del Milan, dopo l'addio ai rossoneri, avrebbe anche un'offerta per diventare dirigente del Paris Saint Germain.

Leggi anche

Calciomercato colpo Juve